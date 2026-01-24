Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Balıkesir'de konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait çocuk etkinlik merkezindeki darp ve istismar iddialarına ilişkin, "Bizler, çocuklardan da sorumlu bir Bakanlık olarak, aileden sorumlu bir Bakanlık olarak, mağdurun hakkını korumak adına, ailemizin hakkını da hukukunu da koruyacağız. Diğer ailelerimizin de davalarına müdahil olacağız. Bu süreci çok yakından takip edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti'nin Altıeylül ilçesindeki Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, iktidarları döneminde güçlü politikalar hayata geçirerek eser ve hizmet siyaseti yürüttüklerini söyledi.

Bu süreçte vatandaşa dokunduklarını anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Fakat unuttuğumuz bir alan var, devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirirken neyi de yaptık biliyor musunuz? Sosyal politikalar, insana dokunan politikalar hayata geçirdik. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 'önce insanım, vatandaşım, milletim' dedi. O yüzden bizler de o ruhla, o dayanışmayla, o birlik beraberlikle, o heyecanla eser ve hizmet siyasetimizin yanında sosyal politikalarımızı da bütün çalışmalarımızın merkezine aldık."

Göktaş, bu süreçte kadınları her türlü şiddetten uzak tuttuklarını ve onları güçlendirdiklerini dile getirdi.

"Eskiden aileler engellisini sokağa çıkaramıyordu. Utanıyordu, evlere kapatıyordu." diyen Göktaş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 2006 yılında evinde engellisine, yaşlısına bakanın artık gerçekten bir değeri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, evde bakım yardımıyla, engellisine, yaşlısına bakanın yanında olduk. Bu doğrultuda, Türkiye genelinde 520 bin ailemize destek sunuyoruz. Bu, böyle herhangi bir destek değil, 13 bin 800 liralık bir destek. Asgari ücretle her yıl artan bir destek. Bunu yaparken de herhangi bir popülist yaklaşımla değil, 'Önce insanım' dedik. 'Önce vatandaşım' dedik. Biliyorsunuz, benim yurt dışı tecrübem var. Yurt dışında uzun yıllar siyaset yaptım. Bizler, bunu yurt dışında uygulamaya çalıştık fakat asla uygulayamadık. Neden biliyor musunuz? Çünkü buraya yatırım yapmak, sosyal politikalara her daim yatırım yapmak yürek ister. Bu yürek, kimde var? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da var. Her daim vatandaşının yanında oldu. Mağdurun, mazlumun yanında oldu. Hem ülkemizde hem yurt dışında mazlumun sesi oldu. İşte, öyle bir lider. Sadece kendi insanının, kendi vatandaşının derdiyle dertlenen değil. Bütün dünyadaki mazlumların, masumların, ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanında olan bir Cumhurbaşkanımız var."

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eser ve hizmet siyasetiyle her daim vatandaşları düşündüğünü belirtti.

"Aynı zamanda yolda, bölgelerde, küresel boyutta da ses sahibi olan, uluslararası boyuta yön veren bir Cumhurbaşkanımız var." ifadelerine yer veren Göktaş, "İşte biz de, böyle bir liderin arkasında yol yürümekten gurur duymayalım da ne yapalım? Bizler de, son 23 yılda, Bakanlık olarak Balıkesir'e 15 milyar liralık yatırım ve destekler hayata geçirdik." dedi.

Balıkesirlilerin aynı zamanda önce insanıyla, vatandaşıyla ve memleketiyle ilgilenen insanları hak ettiğini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu da inşallah sizlerle beraber, gönüllere dokunan hizmetlerimizle, sizin de özverili çalışmalarınızla inşallah gönüllere girmeye devam edeceğiz. Şehrimizde, 42 kuruluşlarımızla vatandaşlara hizmet götürüyoruz. 8 Aile Destek Merkezimiz, 3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla, sosyal dayanışma merkezlerimizle burada da Roman vatandaşlarımızı güçlendiriyoruz."

Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu arada Roman eylem planımızın 2'ncisi hayata geçti. İnşallah politikalarımıza da yansımaya devam edecek. Roman açılımını da Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptık. Bunu da asla unutmayalım. Bugün, 18 kadın kooperatiflerimizle kadınları güçlendiriyoruz. Sosyoekonomik destek kapsamında, ailesinin yanında baktığımız 1887 çocuğa ailesinin yanında destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla, 540 bin ailemize, sadece Balıkesir'de bu destekten faydalanan 5 bin 774 ailemiz var. Sadece 1 yıl içinde, buraya 767 milyon liralık kaynak aktardık. Haziran 2023'ten bugüne ise, Balıkesir'e 6,6 milyar liralık sosyal destek kaynağı aktardık. Bunu tabii ki büyük bir özveriyle yapıyoruz. Her bir vatandaşımıza hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Edremit'te, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, merkezde, sosyal hizmet merkezi ve il müdürlüğü binamız, Kepsut'ta, engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, bu hizmetlerimizi en yakın zamanda Balıkesir'imize kazandırmaya, sizlerle beraber, il başkanımız, milletvekillerimizle beraber kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler, buna değersiniz."

Bakan Göktaş, 2025'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Ailenin "gelecek" anlamına geldiğini vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"Ailemiz bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Büyüklerimiz, her daim bizlerin emaneti. Küçükler, evimizin bereketi. Bizler, ailelerimizle, genç ve dinamik nüfus yapımızla gurur duyuyoruz. Balıkesir'de nüfusumuz yaşlanıyor, Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi. Bu kapsamda, Balıkesir'e özgü politikalar hayata geçireceğiz. Çünkü burada gündüzlü yaşlı bakım merkezlerimizle, daha fazla vatandaşımıza gündüzlü hizmet getirmeyi inşallah sürdüreceğiz."

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçirildiğini anımsattı.

Bu fona bugüne kadar 189 bin 249 genç çiftin başvuruda bulunduğunu bildiren Göktaş, "Bugüne kadar 140 bin gencimizi Aile ve Gençlik Fonu'yla evlendirdik. Bunun kaynağı nereden geliyor biliyor musunuz? Gabar'daki petrolden geliyor. Filyos'taki doğal gazdan geliyor. Yer altı kaynaklarından geliyor. Bunu yapan bir lider var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var." diye konuştu.

Bakan Göktaş, yeni doğum yapan ailelerin yanında olduklarını belirterek, bu kapsamda 7 bin 290 Balıkesirli annenin yanında olduklarını vurguladı.

"Bugüne kadar da 73,6 milyon lirayı sadece Balıkesirli annelerimize aktardık 1 yılda." ifadesini kullanan Göktaş, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, ağustos ve ekim aylarından bu yana çok önemli yer sallantıları, deprem riski her seferinde oluyor. En son bu sabah yine hissedildi. Bütün vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyorum. Devletimiz, ilk andan itibaren her daim yanınızda oldu, olmaya da devam edecek. Bizim için, 'Şuraya oy vermiş, buraya oy vermiş' diye değil, biz, eser ve hizmet siyasetimizle, 'Önce vatandaşımız' demeye devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Deprem konutlarına kaç kere uğradılar? Uğramadı bile. Hiçbir hizmet getirdiler mi? Görmedik maalesef ancak Sayın Cumhurbaşkanımız burada, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir afetle elhamdülillah inandı, söz verdi ve vatandaşının yanında oldu. Elhamdülillah, Rabbim mahcup etmesin. 2,5 yıl gibi çok kısa bir sürede, bakın bu, gerçekten alnımızın akıyla çıkabileceğimiz, çıkmamız gereken bir durum. Çıktığımız bir durum, alnımızın akıyla. Rabbim bir daha bizleri böyle büyük afetlerle karşı karşıya bırakmasın. Bunun yanında, bizler, her daim vatandaşımızın yanında olduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle psikososyal destek süreçlerinde vatandaşımızın yanında olduk. Sındırgı depremlerinde de 11 bin 91 psikososyal destek sağlamaya devam ediyoruz."

"Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine asla göz yumamayız"

Göktaş, 86 milyonluk bir nüfusa hitap ettikleri bir Bakanlık olarak her bir vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da." diyen Göktaş, "Mağdurun hakkını korumaya devam edeceğiz. Dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, bir çocuk etkinlik merkezinde, küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu olay, basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde, gerçekten dehşete düştüm. Hiçbir şekilde destek alamamışlar. Hiçbir şekilde destek olmamışlar." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Görüntüleri sadece 20 gün sonra göstermişler. 'Çocuk etkinlik merkezi' adı altında kreş hizmeti sunuyorlar ve bu kreş hizmetini aileler, 'resmi bir kreş yeri' olarak düşünerek çocuklarını emanet ediyor. Bakın, bu çocuklar hepimize emanet. Bir çocuğumuzun saçına zarar gelmesine asla göz yumamayız. Böyle bir olay olduğunda, iddia dahi olsa biz ne diyoruz? 'Her vaka bizim için fazla bir vaka.' Her iddiayı, en ufak iddiayı, en ufak ihbarı büyük bir titizlikle inceliyoruz. Varsa bir ihmal, derhal personelin elini geri çektiriyoruz fakat burada bakıyoruz ki, değil böyle bir süreci işletmek, hiçbir şekilde bir denetim mekanizması olmadığı gibi izin dahi alınmamış bu merkezlerde neler yapıldığını, çocukların nasıl içeriklere maruz kaldığını dahi bilmiyoruz. Bu aile, kendisi fark ediyor olayı."

"Keşke, münferit bir olay olsaydı. Dünden bu yana maalesef farklı ihbarlar var." diyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizler, çocuklardan da sorumlu bir Bakanlık olarak, aileden sorumlu bir Bakanlık olarak, mağdurun hakkını korumak adına, ailemizin hakkını da hukukunu da koruyacağız. Diğer ailelerimizin de davalarına müdahil olacağız. Bu süreci çok yakından takip edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Maalesef ki çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor. 2 gündür her biri sessiz. Aksine, neredeyse aileyi suçlayacak boyutta, diyor ki, 'Bir delil bile yok.' Ya, biz her ihbarı, bir delil olarak görmememiz mi lazım? Her ihbar, bizim için öncelik değil midir? Sen, gereğini yaptın mı? Değil yapmak, aileye gerekli bilgilendirmeyi yapmamışsın. Onlara geri dönüş sağlamamışsın. Olayı örtbas etmek için elinden geleni yapmışsın. Aile 45 gün sonra artık sitem etmiş, bu konuyu basına yansıtmış."

Bakan Göktaş, "Nerede sizin çocuk hakları savunuculuğunuz? Nerede sizin insan hakları savunuculuğunuz? Neredesiniz siz?" sorularını yönelterek, şu ifadeleri kullandı:

"O çocukları savunanlar, her olayda bağıranlar, neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Cumhurbaşkanımız, her vakanın yanında. En ufak vakada bile gereğini yapıyor, ailenin yanında oluyor. Süreçleri yakından takip ediyor. Yahu bir telefon açıyor, telefon. Sizler neredesiniz? Bana, bunu bir söyler misiniz? Çocuklarımıza nasıl kıyarsınız? Bizlere herhangi bir ihbar geldiğinde, bunu titizlikle inceliyoruz. Çünkü olur da yansımamıştır. Görüntüleri görülmemiştir. 3 yaşında bir çocuk. Ailesine baskı yapmaya utanmıyor musunuz? Bununla beraber, dünden beri maalesef farklı vakalarla karşı karşıyayız. Farklı ihbarlar geliyor. İhbarlar, ciddi. Kimileri savcılığa intikal etmiş ama biliyor musunuz? Örtbas edilmesi için elinden gelen yapılmış. Bu merkezler, 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında açılmış. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığından izin almak istemiyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetimi altında olmak istemiyorlar."

Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böyle bir şey olabilir mi? Denetimsiz bir yer olabilir mi? Seyyar satıcıya bile bir ruhsat istemiyor muyuz? Bu kaçak kreşleri neye dayanarak açıyorsun? Sen, çocukların yanında değil misin? 'Mağdur oldu.' Ya, olayın üstüne git. Aileyi güçlendir, yanında ol. Sen, nasıl olur da bu olayı örtbas edersin? Nerede sizin insanlığınız? Nerede sizin insan hakları savunuculuğunuz? Nerede sizin çocuk hakları savunuculuğunuz? Lütfen, biraz da bunlardan bahsedin. Ben, izlerken utandım. Neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Bu çocuklar, hepimizin evladı. Çocuklar, bizim kırmızı çizgimiz. Nerede olursa olsun biz, davalara müdahiliz. Müdahil olmaya da devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz, hem davaya müdahil olduk hem de ailelerimizin psikososyal destek süreçlerine katkı sağladık.

Bakın, 'Hiçbir şey yok' demişlerdi. Dün ne oldu? Bir tutuklama oldu. Hani hiçbir şey yoktu? Hiçbir bulguya rastlanmamıştı? İlla basına mı yansıması gerekiyor bu işlerin? Olacak işler mi? Bizler, her daim vatandaşımızın yanında olduk. Sizler de samimiyseniz, bunu bu şekilde yaparsınız. Mağdurun yanında olursunuz. Sadece 'şov' peşinde koşanlardan olmazsınız. İnsan hakları savunuculuğu, böyle bir şey."

"Bizler, mağdur ailemizin de mağdur çocuklarımızın da yanında olacağız. Bizler, her daim, bu tür süreçleri büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz." diyen Göktaş, "Hem psikososyal destek süreçlerinde hem de hukuki süreçlerinde ailelerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Süreci yakınlıkla takip etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise 2028 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeniden iktidar olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

AK Parti'nin 25 sene önce kurulduğunu hatırlatan Uygur, "Kuruluştan bu zamana davamızda yol yürüyen, davamıza omuz veren, emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma 'Allah razı olsun' diyorum. İnşallah, 'Atmış olduğumuz her bir adım, öbür alemde nizamımıza konulsun' diyorum." dedi.

Organizasyona, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok ile Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ile ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Bu arada Bakan Göktaş, kentteki programları kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Burada beraberindekilerle Vali İsmail Ustaoğlu'yla görüşen Göktaş, daha sonra partisinin il başkanlığına uğradı.