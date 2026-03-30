Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
12 yıldır firariyken, MİT operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanan, Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye İstihbarat Servisinin ortak çalışması sonucu 12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.
Sığırcıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sığırcıkoğlu, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.