Haberler

Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 yıldır firariyken, MİT operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanan, Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye İstihbarat Servisinin ortak çalışması sonucu 12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.

Sığırcıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sığırcıkoğlu, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Bilgiyi kime vermiş hangi devlete çalışmış nasıl haber bu?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

Başkanla 21 yaşındaki sevgilisi resmi törende! Verdiği göreve bakın
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

Başkanla 21 yaşındaki sevgilisi resmi törende! Verdiği göreve bakın
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor

Maaşı bile şimdiden belli! Dybala adım adım Türkiye'ye