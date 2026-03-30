Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan'ı kardeş ülke olarak gördüklerini belirterek, 'ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi' dedi. Ayrıca, ABD’ye ait uçakların hedef alındığı bir saldırıyı paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan'ı "kardeş ülke" olarak gördüklerini ve İran'ın operasyonlarının hedefinde bölge ülkelerinin değil saldırgan güçlerin bulunduğunu vurgulayarak, "ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin bölgedeki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Suudi Arabistan'a mesaj verdi. Arakçi, " İran, Suudi Arabistan Krallığı'na saygı duyuyor ve onu kardeş bir ülke olarak görüyor. Operasyonlarımız, ne Araplara ne de İranlılara saygı duyan ve bölgede güvenlik sağlayamayan saldırgan düşmanlara yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ayrıca paylaşımında, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğü öne sürülen E-3 Sentry tipi erken uyarı (AWACS) uçağına ait bir fotoğrafı da paylaşarak, "Onların hava kuvvetlerine neler yaptığımıza bakmanız yeterli. ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin stratejik uçakları hasar görmüştü

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ), ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz cuma günü Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında ABD'ye ait bazı stratejik uçakların hasar gördüğü belirtilmişti. Haberde, ABD envanterinde bulunan E-3 Sentry tipi erken uyarı (AWACS) uçağının da zarar gören unsurlar arasında yer aldığı, aynı saldırıda ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının hasar gördüğü ve 12 askerin yaralandığı ifade edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı

Forma yırtıldı, küfürler havada uçuştu! Komşuyu karıştıran olay
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

12 yıl sonra yakalanıp Türkiye'ye getirilen hainle ilgili yeni gelişme
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

Elinde bu paradan olanlar yaşadı! İstenilen meblağ inanılmaz
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım

Çalıştıracağı iki takımın ismini verdi! Onlar dışında göreve dönmüyor
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı

Forma yırtıldı, küfürler havada uçuştu! Komşuyu karıştıran olay
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı

Aman dikkat! Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!