Haberler

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Özkan Yalım ve diğer gözaltına alınan isimler hakim karşısına çıktı. Ankara'da otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle yarı çıplak halde yakalanan Yalım dahil, 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 9 şüpheli tutuklandı.
  • 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
  • Soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye ulaştı.

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

UŞAK BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Diğer yandan sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZALTI SAYISI 17'YE ÇIKTI

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 17'ye ulaştı.

ÖZKAN YALIM DAHİL 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bugün gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Hakimbey:

Yandı keten helva :)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

