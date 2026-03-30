Eskişehir'de polisten kaçıp alkolmetreyi üflemeyen sürücüye 350 bin lira ceza yazıldı

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 350 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konulurken, otomobili 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Merkez Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 26 KV 499 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, "dur" ihtarına uymayan sürücüyü Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda yakaladı.

Ekibe zorluk çıkartan, alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü S.K, hastaneye götürüldü.

Sürücü S.K'ye ilgili kanunlara muhalefet suçundan 350 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu, otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
