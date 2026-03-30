Haberler

Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Sudan'ın Jebel Iraq bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 74 kişi hayatını kaybetti. Saldırının hedefinde madende çalışan siviller yer aldı. Saldırıyı gerçekleştiren grup henüz tespit edilemedi.

PORT Güney Sudan'ın Orta Ekvatorya Eyaletinin Jebel Iraq bölgesinde, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırının yapıldığı ve saldırıda en az 74 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Sudan Polis Teşkilatı Sözcüsü Kwacijwok Dominic Amondoc, yerel haber sitesi Radio Tamazuj'a yaptığı açıklamada, saldırının 28 Mart Cumartesi akşamı, yerel halkın altın çıkardığı Khor Kaltan'da (Jebel Iraq) gerçekleştirildiğini söyledi.

Amondoc, saldırının hedefinin madende çalışan siviller olduğunu belirterek, silahlı bir grubun bölgeye saldırarak en az 74 kişiyi öldürdüğünü, bazı kişilerin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.

Polis ve Güney Sudan Halk Savunma Güçleri (SSPDF) dahil olmak üzere güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaşan Amondoc, alanın güvenliğini sağlamak ve arama-kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere devriye faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi.

Amondoc, yetkililerin saldırıyı gerçekleştirenleri henüz tespit edemediğini kaydetti.

"Vahşi bir katliam"

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Wani Igga da yaptığı açıklamada, Khor Kaltan'daki saldırıyı "vahşi bir katliam" olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenleri "yerel ekonominin bel kemiği" olarak tanımladı.

Igga, kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının sürmesi nedeniyle can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Bu olay, Jebel Iraq bölgesinde ilk kez yaşanmıyor. Bölge son aylarda, çoğunlukla altın yataklarına erişim konusundaki anlaşmazlıklarla bağlantılı çok sayıda saldırıya sahne olmuştu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

