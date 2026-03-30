Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir nikah töreni sırasında şahidin yaptığı "Tanımıyorum" şakası üzerine nikah memuru masayı terk etti. Bir süre sonra geri dönen memur, şaka karşısında panikleyen çift ve davetlilere kendi şakasıyla karşılık verdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir nikah töreni sırasında mikah memurunun şahitlere usul gereği sorduğu "Şahit misiniz?" sorusuna şahitlerden birisi, "Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler" diyerek espri yapmak istedi.

DEFTERİ KAPATIP MASADAN KALKTI

Şahidin cevabı üzerine nikah memuru, nikah defterini kapatarak salonu terk ediyormuş gibi yaptı. Şakanın ciddiye alındığını düşünen genç çift ve şahitler, o anlarda büyük panik ve pişmanlık yaşadı. Salonun bir anda sessizliğe büründüğü olayda, davetlilerin de tedirgin olduğu görüldü.

GERİ DÖNEREK ŞAKAYA KARŞILIK VERDİ

Bir süre sonra salona geri dönen nikah memuru, yaptığı hareketin aslında bir karşı şaka olduğunu ifade etti. Korku dolu anların ardından gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte salonda kahkahalar yükseldi. Nikah memuru, kendisine yapılan şakaya verdiği bu yanıtla törene renk katarken, genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
