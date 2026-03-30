İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesinin, ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğini belirtti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın, ülkesinin savaşı olmadığını ve bu savaşa sürüklenmeyeceklerini ifade etti. Starmer, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için çalışmalar yapılacağını ve savaşın ekonomik etkilerini ele almak üzere acil bir kabine toplantısı yapacağını duyurdu.

Starmer, Wolverhampton'da partisinin yerel seçim kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, Orta Doğu'daki savaşa İngiliz askerlerini göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu bizim savaşımız değil ve bu savaşa sürüklenmeyeceğiz." yanıtını verdi.

İngiltere'nin bu süreçte mevcut tutumunu sürdüreceğinin altını çizen Starmer, ülkesinin, vatandaşlarının çıkarlarını ve bölgedeki müttefiklerini korumak için "savunma amaçlı önlemler" aldığını söyledi.

"Yarın Acil Durum Kabine Toplantısı yapacağım"

Starmer, İngiltere'nin çıkarlarını savunmaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı ve bu boğazı açmak için neler yapabileceğimiz konusunda pek çok tartışma var. Zira bu, enerji fiyatlarını düşürmenin en etkili yolu. Yarın bir Acil Durum Kabine Toplantısı daha yapacağım. Bu toplantıda savaşın ekonomik etkilerini ele alacak ve gerekli tüm önlemlerin alındığından, her şeyin düzgün şekilde izlendiğinden ve denetlendiğinden emin olacağız."

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Adana'da telefon tamircisine silahlı saldırı: 1 ölü

İş yerine gelenler, manzarayı görünce sinir krizi geçirdi
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Savaş biraz daha uzarsa yakıtta 'karne' dönemi başlayacak

Savaş devam ederse bu görüntüyü sıklıkla göreceğiz