Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel

Güncelleme:
Manchester United'ın eski futbolcusu Nicky Butt, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in İngiliz devi için doğru transfer olacağını belirtti. Butt, Osimhen'in güçlü, hızlı ve farklı türlerde gol atabilen bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Onu Manchester United'a davet ediyorum. Bence Osimhen doğru seçim olur'' dedi.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için dikkat çeken bir Manchester United açıklaması gerçekleştirildi. Manchester United'in eski futbolcusu Nicky Butt, Osimhen'in Manchester United için doğru transfer olacağını söyleyerek, Nijeryalı futbolcuyu İngiliz devine transfer olmaya davet etti.

"DOĞRU SEÇİM OSIMHEN"

Osimhen'i taraftarı olduğu Manchester United'a çağıran Nicky Butt, "Onu Manchester United'a davet ediyorum. Bence Osimhen doğru seçim olur. Türk takımlarından gelen oyuncuların uygun fiyatlı olduğunu düşünürsünüz. Transfer ekibi sadece en iyi oyuncuları değil, aynı zamanda uygun fiyatları olanları da değerlendirecektir." dedi.

'GÜÇLÜ, HIZLI, FARKLI TÜRLERDE GOL ATABİLİYOR'

Sözlerine devam eden Butt, Osimhen'in Manchester United'ın transfer listesinin üst sıralarında olması gerektiğini dile getirerek, "120 milyon sterlin değerinde bir bonservise sahip olan ve asla alamayacağınız bazı oyuncularla zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Bence Osimhen; güçlü, hızlı, savunmacıların arkasına sızmayı biliyor, sağlam, top kontrolü iyi, farklı türlerde goller atabiliyor ve hava toplarında iyi." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 29 maçta sahaya çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarınedo cos:

150 milyon ver gelsin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

Elinde bu paradan olanlar yaşadı! İstenilen meblağ inanılmaz
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi

Ezeli rakipten Berke Özer bombası
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha

Avrupa'ya bir kara haber daha verdi: Kritik seviyelerde
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

Elinde bu paradan olanlar yaşadı! İstenilen meblağ inanılmaz
Dili boğazına kaçan takım arkadaşlarına üzülünce oyuna devam edemediler

''Yaşları küçücük ama yürekleri kocaman'' dedirten haber
Necati Ateş, Galatasaray'ı bekleyen görünmez tehlikeyi açıkladı

Galatasaray'ı bekleyen görünmez tehlikeyi açıkladı