Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, geleceğine dair konuştu. Şu anda görev almaması hakkında konuşan Aykut Kocaman, sadece Fenerbahçe veya A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, A Spor ekranlarında geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, takım çalıştırmaması hakkında yorum yaparak sadece Fenerbahçe'de ya da A Milli Takım'da çalışabileceğini dile getirdi.

"YA FENERBAHÇE, YA MİLLİ TAKIM!"

"Teknik direktörlüğe neden ara verdiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Aykut Kocaman, "Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı. Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim.'' dedi.

Gelecek dönemde sadece iki takım çalıştırabileceğini ifade eden Aykut Kocaman, ''Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum.'' şeklinde konuştu.

Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı

Trump, İran'da kiminle görüştüklerini açıkladı! Tarih de verdi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Paşam istersen ikisini beraber çalıştır.....

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı

Dolgu mağduruydu! Yüzünü gerdiren ünlü ismin son hali ortaya çıktı
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var

Sokak ortasında çekip vurdu: Babamın selamı var
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı

Dolgu mağduruydu! Yüzünü gerdiren ünlü ismin son hali ortaya çıktı
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı