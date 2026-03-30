İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

NATO: GEREKLİ OLANI YAPACAĞIZ

İran’dan ateşlendiği belirlenen bir balistik mühimmat daha Türk hava sahasında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Olaya ilişkin NATO'dan da ilk açıklama geldi. NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." mesajını paylaştı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; balistik mühimmatın Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği vurgulandı. Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemlerinin devreye girerek tehdidi bertaraf ettiği ifade edildi.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR"

Açıklamada, Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığı belirtildi. Bölgedeki gelişmelerin milli güvenlik önceliğiyle yakından takip edildiği vurgulandı.

Yapılan açıklama şu şekilde: "İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

İRAN'DAN ATEŞLENEN 4. FÜZE

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. 13 Mart'ta etkisiz hale getirilen 3. füzeye ilişkin ise MSB'den, "Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir" açıklaması yapılmış, konum bilgisi verilmemişti.