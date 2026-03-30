İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen 4. füzeyle ilgili NATO Sözcüsü Allison Hart'tan açıklama geldi. Hart, "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." dedi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." ifadesini kullandı.

NATO: GEREKLİ OLANI YAPACAĞIZ

İran’dan ateşlendiği belirlenen bir balistik mühimmat daha Türk hava sahasında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Olaya ilişkin NATO'dan da ilk açıklama geldi. NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." mesajını paylaştı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; balistik mühimmatın Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği vurgulandı. Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemlerinin devreye girerek tehdidi bertaraf ettiği ifade edildi.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR"

Açıklamada, Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığı belirtildi. Bölgedeki gelişmelerin milli güvenlik önceliğiyle yakından takip edildiği vurgulandı.

Yapılan açıklama şu şekilde: "İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

İRAN'DAN ATEŞLENEN 4. FÜZE

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. 13 Mart'ta etkisiz hale getirilen 3. füzeye ilişkin ise MSB'den, "Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir" açıklaması yapılmış, konum bilgisi verilmemişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıahmet_altin69@hotmail.com:

Nato bizi Korumasına gerek yok koruyoruz diyerek bizi savaşa sokmak istiyorlar

Haber YorumlarıLeven Ergün:

OYUN DÜMEN SAZAN GİBİ ATLARSAN VESSALAM

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Amaçları Türkiye'yi savaşın içine Amerikanın yanında savaşa sokmak

Haber YorumlarıYunuss Bayern:

En büyük İRAN

Haber YorumlarıFirat Tas:

Hakan Fidan olmasın atılan füzelerin arkasında nasil olsa bu konuda tecrübe abidesi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

