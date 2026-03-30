İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Bir canlı yayın arkadaşlık uygulamasında İranlı bir erkek ile İsrailli bir genç kız arasındaki diyalog gündem oldu. İranlı erkeğin, "Bizi kurtardığınız için teşekkür ederim.” sözlerine, İsrailli kız, "Sizi kurtarmıyoruz, öldürüyoruz.” şeklinde yanıt verdi.
"SİZİ KURTARMIYORUZ, ÖLDÜRÜYORUZ"
Kısa sürede yayılan video, bölgedeki siyasi gerilimin sivil halk üzerindeki psikolojik etkilerini gözler önüne serdi.
Kaynak: Haberler.com