Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü ziyaret etmek için kalabalık bir heyetle birlikte Mardin'e gitti. Ahmet Türk'ün sahibi olduğu tarihi Kasrı Kanco Konağı'nda, İmamoğlu ile beraberinde heyet için adeta seferberlik ilan edildi. Konakta 600 kişilik yemek hazırlanırken bu yemeklerde kullanılmak üzere 42 oğlak kesildi.

HEYETTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki kalabalık heyet, Mardin'e giderek Ahmet Türk'e ziyarette bulundu. İmamoğlu'nun beraberindeki heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun yer aldı.

UZUN BİR KONVOY OLUŞTU

İmamoğlu Mardin Havalimanı'nda eş başkanlar tarafından karşılandıktan sonra Ahmet Türk'ün Kasrı Kanco Konağı'na gitti. İBB Başkanı, Ahmet Türk'ün Mardin'deki 150 yıllık evine uzun bir araç konvoyu ile giriş yaptı.

KAZANLAR DOLUSU YEMEK HAZIRLANDI

Kasrı Kanco Konağı'nda İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi. Yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanıldı.

İşte İmamoğlu'nun ziyaretinden kareler;