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Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde kayyım atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'e destek için Mardin'e gitti. Kasrı Kanco Konağı'nda İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü ziyaret etmek için kalabalık bir heyetle birlikte Mardin'e gitti. Ahmet Türk'ün sahibi olduğu tarihi Kasrı Kanco Konağı'nda, İmamoğlu ile beraberinde heyet için adeta seferberlik ilan edildi. Konakta 600 kişilik yemek hazırlanırken bu yemeklerde kullanılmak üzere 42 oğlak kesildi.

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

HEYETTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki kalabalık heyet, Mardin'e giderek Ahmet Türk'e ziyarette bulundu. İmamoğlu'nun beraberindeki heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun yer aldı.

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

UZUN BİR KONVOY OLUŞTU

İmamoğlu Mardin Havalimanı'nda eş başkanlar tarafından karşılandıktan sonra Ahmet Türk'ün Kasrı Kanco Konağı'na gitti. İBB Başkanı, Ahmet Türk'ün Mardin'deki 150 yıllık evine uzun bir araç konvoyu ile giriş yaptı.

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

KAZANLAR DOLUSU YEMEK HAZIRLANDI

Kasrı Kanco Konağı'nda İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi. Yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanıldı.

İşte İmamoğlu'nun ziyaretinden kareler;

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (55)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

zıkkım yeyin o etlere kan ölüm yansıdı

Yorum Beğen248
Yorum Beğenme106
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Haber YorumlarıHainKOXPER :

sen kendi işine bak istanbulu b.k götürüyor orada ne işin var istanbulada kayyum istiyoruz

Yorum Beğen243
Yorum Beğenme77
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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Ne var bunda sarayın bir saatlik masrafı bile değil

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme204
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Haber Yorumlarıbilal kaplan:

İmamoğlu tam bir bozguncu buna devlet teslim edilmez bu devleti satar

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

şu ekonomik krizde helal olsun ne diyelim onun yerine garibanlara yardım etseydi keşke

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıSerkan Aslan:

BİRDAHA OY VERİRSEM ELİM KIRILSIN EYYY İMAMOĞLU ORAYA GİDECEĞİM MASRAFI BANA VERSEN 4 AY YETERDİ EVİME BİR ŞEY OLAMIYORUM

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıMehmet Kan:

kazan kapağını bulmuş şeref yoksunları.

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıTurkuaz Türk:

siyasal İslam'ın neyin peşindesin Öcalan'ı meclise davet ettin yavru ittifak MHP ile sonra Ahmet Türk'e kayyum

Yorum Beğen33
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Haber YorumlarıÖmer Teker:

Poku ile oynamak dedikleri bu olsa gerek..

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıSacid ULUÇAY:

600 kişi 50 kilo pirinç bitiremez hele bu kodomanlar pilav yemez atmayın fazla rakamları sallarken...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme30
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