Aday açıklanırken yüzü asık olduğu görülen Akşener, yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu: Tarih yazacağız!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı sırada surat ifadesinden mutsuz olduğu anlaşılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda direttiği iki isim olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte çekildiği fotoğrafların da yer aldığı paylaşıma, "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız." notunu düştü.

Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte çekildiği fotoğraflarını paylaşıp, "Tarih yazacağız." notunu düştü. Akşener, İmamoğlu veya Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığında diretmiş, kabul görmeyince 6'lı Masa'dan ayrılmıştı.

İTTİFAKA SON ANDA DÖNDÜ

6'lı Masa'da gerilimlere sahne olan adaylık krizi sonunda çözüldü. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp bunun yerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinde ısrarcı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son toplantıdan önce, Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Akşener Kılıçdaroğlu'na, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" önerisiyle giderken, 6'lı Masa'nın toplantısına katılarak ittifaka geri döndü.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU-YAVAŞ PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu'nun isminin aday olarak açıklandığı sırada mutsuz hali yüzüne yansıyan Meral Akşener, yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Akşener, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte çekildiği fotoğrafların da yer aldığı paylaşıma"Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…" notunu düştü.

"TÜRKİYE İÇİN ŞİMDİ KENETLENME VAKTİ"

Öte yandan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi 'Birleşe birleşe kazanacağız.' Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız."