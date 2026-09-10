Adalet Bakanı Gürlek’in 6 aylık döneminde 40 faili meçhul dosya aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelmesinin ardından 6 aylık dönemde 638 faili meçhul dosya yeniden değerlendirilirken, 40 faili meçhul dosya aydınlatıldı.

Adalet teşkilatının fiziki altyapısından insan kaynağına, dijital dönüşümden çocuk adaletine, uluslararası adli iş birliğinden infaz sistemine kadar geniş bir alanda yeni uygulamalar devreye alındı. Katıldığı programlarda "Yargıda bağımsız ve vatandaşa hizmet odaklı yapılaşmayı sürdürdüklerini" ifade eden Bakan Gürlek döneminde, adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirilmesine yönelik projeler peş peşe uygulamaya konuldu. Yeni dönemde faili meçhul cinayet ve kayıp şahıs dosyalarının güncel imkanlarla yeniden incelenmesi için çalışma başlatıldı. Ülke genelinde 638 dosya üzerinde yeniden değerlendirme süreci başlatılırken bugüne kadar 40 dosyada, 46 maktul 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Dijital adalet uygulamaları genişletildi, 'Alo Adalet 135' ve 'e-Avukat' gibi yeni hizmetler devreye alındı. Adalet alanında vatandaş odaklı yürütülen çalışmalar kapsamında yeni adliyeler ve mahkemeler faaliyete geçirilirken, 15 bin yeni personel için alım süreci başlatıldı.

'81 ilde gerçekleştirilen 5 bin 35 operasyonda 56 bin 178 şüpheli hakkında işlem yapıldı'

Bakan Gürlek'in göreve gelmesiyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 ayrı ihtisas dairesi kuruldu. Adli Emanet Daire Başkanlığı, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı ile Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlıkları hizmete açıldı. Terör örgütlerine yönelik 2 bin 386 operasyonun adli verileri merkezi olarak takip edildi. Terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında 12 ilde ihtisas soruşturma büroları kuruldu. Örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen 5 bin 35 operasyonda 56 bin 178 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 25 bin 376 şüpheli tutuklandı, 10 bin 85 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

40 faili meçhul dosya aydınlatıldı

Göreve geldiği ilk günden beri "Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak; adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir' sözünü sık sık tekrar eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda hassasiyet oluşturan dosyaları inceletmek üzere özel çalışma başlattı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı geçmişte sonuçlandırılamayan faili meçhul cinayet ve kayıp şahıs dosyalarının güncel imkanlarla yeniden incelenmesi için çalışma başlattı. Ülke genelinde 638 dosya üzerinde yeniden değerlendirme süreci başlatılırken, 183 maktulün bulunduğu 171 dosya yeniden incelendi ve 44 dosyada özel çalışma ekipleri oluşturuldu. Bugüne kadar 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Bu dosyalar kapsamında 90 şüpheli hakkında tutuklama, 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Hızlı yargı için 12.yargı paketi devreye alındı

Yargının hızlandırılması için atılan en önemli adımlardan biri olan 12. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Paket kapsamında hukuk davalarında duruşmalar arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Belirsiz alacak ve kısmi dava uygulamalarında düzenlemeler gerçekleştirilerek usulden kaynaklanan hak kayıplarının ve zamanaşımı risklerinin azaltılması hedeflendi. Vesayet altındaki kişilerin malvarlığının satışında UYAP'a entegre elektronik satış portalı devreye alınırken, noterlik evraklarının güvenli elektronik imzayla mahkemelere gönderilmesinin önü açıldı. Ses ve görüntü aktarımıyla duruşmalara katılımın kapsamı genişletildi. Bilirkişiye başvurulması sınırlandırılırken istinaf aşamasında giderilebilecek eksiklikler nedeniyle dosyaların gereksiz şekilde ilk derece mahkemelerine dönmesinin önüne geçecek düzenlemeler yapıldı.

Çocuk adaletinde yeni düzenlemeler yapıldı

Hukuk mevzuatında yer alan "suça sürüklenen çocuk" (SSÇ) ifadesi, yapılan yasal düzenlemeyle "adli süreçteki çocuk" (ASÇ) olarak değiştirildi. Çocuğun üstün yararını merkeze alan düzenlemeler kapsamında ağır suçlarda ceza ve infaz rejiminin yeniden ele alınması, ailelerin bakım ve gözetim sorumluluklarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının daha etkin kullanılması ve çocukların dijital risklerden, bağımlılıktan ve ihmale bağlı risklerden korunması yönünde yeni mekanizmalar oluşturuldu. Çocuk hakkında kamu davası açıldığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının bilgilendirilmesi öngörülerek eğitim, sosyal hizmet ve koruma mekanizmalarının yargılama sürecini beklemeden devreye girmesi amaçlandı.

'Alo Adalet 135' pilot illerde devrede

Vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını hızlı ve güvenli bir şekilde iletebilecekleri 'Alo Adalet 135' hattı 1 Eylül tarihi itibari ile pilot illerde devreye alındı. Vatandaş odaklı dijital dönüşümün önemli adımlarından biri olan 'Alo Adalet 135'te yapay zeka destekli ses tanıma ve seslendirme altyapısıyla aynı anda bin ile bin 500 çağrıyı karşılayabilecek kapasite oluşturuldu. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların otomatik tespit edilerek ilişkilendirilmesi sağlandı. 'Alo Adalet 135' Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek.

Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm hızlandı

Yargı süreçlerini hızlandırmak ve adalete erişimi kolaylaştırmak amacıyla adalet hizmetlerindeki yeni teknolojilerde vatandaşın kullanımına sunuldu. UYAP 3 projesiyle adalet portallarının arayüzleri modernize edildi. Yapılan çalışmalarla son 6 ayda 7 kurumla 11 yeni entegrasyon tamamlandı. 65 kurum ve kuruluşla 211 entegrasyona ulaşılırken e-Devlet Kapısı üzerinden 32 hizmet vatandaşların kullanımına sunuldu.

İç kaynaklarla geliştirilen Adalet e-İmza uygulaması kullanıma alınarak dışa bağımlılığın azaltılması, veri güvenliğinin artırılması ve lisans maliyetlerinde tasarruf sağlandı. Adalet SSO sistemi yenilendi, 81 ilde adliyelerde Güvenli Uzaktan Yardım Uygulaması devreye alındı. Bu dönemde 11 bin 895 yeni donanım dağıtıldı, 21 bin 212 elektronik imza sertifikası yenilendi, 3 bin 366 elektronik imza kart okuyucusu hizmete sunuldu ve 2 bin 235 kesintisiz güç kaynağının bakımı tamamlandı. E-Duruşma sistemi 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanıma sunuldu. 5 bin 831 hukuk mahkemesinde 5 milyon 764 bin 548 e-duruşma gerçekleştirildi. Ayrıca 841 bini aşkın mahkeme kararı ücretsiz erişime açıldı.

Adalet teşkilatının fiziki ve kurumsal altyapısı güçlendirildi

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da fiziki ve kurumsal altyapıyı güçlendirmek için önemli çalışmalar yaptı. 6 aylık dönemde 30 farklı mahalde yaklaşık 370 bin metrekare arsa tahsisi sağlandı. Adli tıp tesislerinden personel eğitim merkezlerine kadar yaklaşık 1,6 milyon metrekarelik proje çalışması yürütülürken, 82 yapım işi devam etti, 13 tesis tamamlandı. Lojman kapasitesi yüzde 6,43 artırıldı. Yargı teşkilatının vatandaşlara daha yakın ve etkin hizmet vermesi amacıyla adli yargıda 150, idari yargıda 4 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildi. Adli yargıda 201, idari yargıda 3 mahkeme faaliyete geçti. Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin kurulmasıyla Bölge Adliye Mahkemesi sayısı 18'e yükselirken, Edirne Bölge İdare Mahkemesi kuruldu. İstinaf teşkilatında 32 hukuk ve 43 ceza olmak üzere 75 yeni daire faaliyete geçirildi. Serik, Ortaca, Suşehri ve Sandıklı adliyeleri ağır ceza merkezi haline getirildi.

15 bin yeni personel için alım süreci başlatıldı

Adalet teşkilatının insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla 15 bin yeni personel alım süreci başlatıldı. Ayrıca bin 38 hakim ve savcı yardımcısı atanmaya hak kazanırken, görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçleri tamamlanarak 1.448 personelin kariyerinde yeni bir adım atması sağlandı. Yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu ve adalet komisyonları bünyesinde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları oluşturuldu. Adli yargıda kurulu mahkeme sayısı 10 bin 711'den 10 bin 861'e, idari yargıda ise 324'ten 330'a yükseltildi. Bölge Adliye Mahkemelerinde 37 yeni daireyle toplam daire sayısının 716'ya çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

5 Nisan'da başlayan e-Avukat uygulamasıyla avukatların ceza infaz kurumlarında bulunan müvekkilleriyle görüntülü görüşebilmesinin önü açıldı. Uygulamaya 6 bin 301 avukat kayıt oldu ve 19 bin 807 görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

Arabuluculukta 460 bin 595 dosya anlaşmayla sonuçlandı

Hukuk sistemine alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden arabuluculuk müessesi ile adalete erişimi her geçen gün daha da güçlendirildi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması kapsamında aynı 6 aylık dönemde arabuluculuğa gelen 1 milyon 135 bin 647 dosyanın 460 bin 595'i anlaşmayla sonuçlandı. Sicile 779 yeni arabulucu kaydedilerek toplam arabulucu sayısı 50 bin 785'e ulaştı. Arabuluculuk eğitimi vermesine izin verilen kuruluş sayısı ise 65'e yükseldi.

Hukuk sisteminin temel taşlarından olan noterlik hizmetlerini güçlendirmeye konusunda önemli aşamalar kaydedildi. İkinci el araç satışlarında vatandaşları dolandırıcılık ve ödeme uyuşmazlıklarına karşı koruyan Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında 9 milyon 979 bin 881 işlem gerçekleştirildi ve işlem hacmi 3 trilyon 37 milyar liraya ulaştı. Noterlik ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi uygulamasında 72 milyon işlem gerçekleştirilirken işlem hacmi 103 milyar liraya ulaştı. Nöbetçi noterlik uygulamasıyla bugüne kadar gerçekleştirilen işlem sayısı da 4 milyon 687 bin 142'ye ulaştı.

44 ülkeye 563 iade talebi

Uluslararası adli iş birliği kapsamında 377'si adi suçlar, 186'sı terör suçları olmak üzere toplam 563 iade talebi 44 ülkeye iletildi. 30 ülkeden 211 kişinin Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi. Terör suçları kapsamında 142 kişi hakkında 16 ülkeye iade talebi ve 158 kırmızı bülten talebi iletildi. 16 ilde Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları kurularak işlemlerin daha hızlı ve koordineli yürütülmesi amaçlandı.

Uluslararası çocuk kaçırma vakalarında vatandaşların haklarını ve başvuru yollarını öğrenebilmesi amacıyla "Çocuğun İadesi" ve "Çocukla Şahsi İlişki Kurulması" başvurularına yönelik dijital rehber de erişime açıldı.

Havalimanlarında hizmet veren adliyelerde son 6 ayda 385 adli olayda 415 kişi hakkında işlem yapıldı

Antalya, İzmir Adnan Menderes, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında 24 saat esasına göre nöbetçi savcı, hakim ve katip görevlendirilerek yakalama, ifade alma, sorgu, müddetname, infaz ve serbest bırakma işlemlerinin havalimanlarında gerçekleştirilmesi sağlandı. Son 6 ayda 385 adli olayda 415 kişi hakkında işlem yapıldı.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma sayesinde adli işlemler nedeniyle vatandaşların uçuş kaçırma ve seyahat mağduriyetleri önlemmiş oldu.

İstanbul, uluslararası adalet gündeminin merkezine hazırlanıyor

Türkiye'nin uluslararası adalet alanındaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 6-7 Ekim 2026'da Türk Devletleri Teşkilatı Üçüncü Adalet Bakanları Toplantısının, 8-9 Ekim 2026'da ise Uluslararası Adalet Zirvesinin İstanbul'da düzenlenmesi planlandı. Uluslararası Adalet Zirvesinde 4 kıtadan 70 ülkenin adalet bakanları, başsavcıları, baro temsilcileri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin bir araya gelmesi, yaklaşık 600 katılımcının yer alması bekleniyor.

Mağdur ve kırılgan gruplara destek genişletildi

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 5 yeni müdürlük eklenerek hizmet ağı 81 ilde 183 adliyeye ulaştırıldı. Bakan Gürlek'in göreve gelmesinin ardından 6 aylık sürede 136 bin 437 kişiye bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek sunuldu. Adli Görüşme Odalarında 13 bin 162 ifade ve beyan alındı. Çocuk Görüşme Merkezlerinde 9 bin 291 dosyada 191 bin 401 işlem gerçekleştirildi. İşitme engelli vatandaşların adli hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Görüntülü Bilgilendirme ve Yönlendirme Uygulaması geliştirilerek test aşamasına geçirildi.

İcra hizmetlerinde 5,5 milyon dosyalık tasfiye edildi

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından icra hizmetlerinde dijitalleşme ve tasfiye çalışmalarına da hız verildi. Yediemin depolarındaki 18 bin 568 malın 17 bin 228'i tasfiye edilerek atıl ekonomik değerin yeniden ekonomiye kazandırılması sağlandı. E-Satış sistemiyle 16 bin 110 dosya kapsamında 19 bin 394 taşınır ve taşınmaz mal elektronik ortamda satıldı. Merkezi Takip Sistemi üzerinden 803 bin 255 dosya açılırken iş yükünün yüzde 25 azaltıldı. Çalışmalar kapsamında küçük miktarlı borçlarda 5,5 milyon dosya, varlık yönetim şirketlerinin alacaklı olduğu 581 bin 44 dosya tasfiye edildi. Vatandaşların icra hizmetlerine tek noktadan erişebilmesi amacıyla Alo İcra Projesi için çalışmalar başlatıldı.

Adli Tıpta 506 bin 522 dosya incelendi

Adli Tıp hizmetlerinin vatandaşlara daha yakın ve erişilebilir hale getirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı.

Adli Tıp Kurumunda son 6 ayda 1 yeni Grup Başkanlığı, 5 İhtisas Dairesi ve 11 Adli Tıp Şube Müdürlüğü faaliyete geçirildi. Böylelikle kurumun hizmet ağı 16 Grup Başkanlığı, 69 İhtisas Dairesi ve 161 Şube Müdürlüğüne ulaştı. Bu dönemde 506 bin 522 adli dosya incelenerek mütalaa ve adli rapor düzenlendi. 14 bin 221 otopsi, 10 bin 239 ölü muayenesi, 240 bin 322 adli muayene ve 75 bin 790 DNA incelemesi gerçekleştirildi. 224 yeni personelin göreve başlamasıyla kurumun insan kaynağı da güçlendirilmiş oldu.

Ceza infaz sisteminde eğitim ve mesleki rehabilitasyona önem verildi

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun çalışmalarıyla üretimi eğitim ve iyileştirmeyle buluşturarak hükümlü ve tutukluları tahliye sonrası hayata daha güçlü hazırlanması sağlandı.

Ceza infaz kurumlarında 78 bin 360 hükümlü ve tutuklu eğitimine devam ederken, son 6 ayda 8 bin 587 kurs düzenlendi ve 135 bin 575 hükümlü ve tutuklu bu kurslara katıldı. İşyurtları bünyesinde 378 İşyurdu Müdürlüğü, 200'den fazla iş kolu ve 3 bin 507 üretim tesisinde faaliyetler yürütüldü. Son 6 ayda 1.650'si kadın olmak üzere 56 bin 963 hükümlü ve tutuklu üretime katıldı. Kamu ve özel sektör iş birlikleriyle 4 bin 234 hükümlü ve tutuklu gerçek çalışma ortamında mesleki deneyim kazandı. Sıfır atık çalışmalar kapsamında geri dönüşüm tesislerinde 673 ton atık geri dönüştürüldü.

Adalet Mesleki Eğitim Merkezi sayısı 67'den 73'e çıkarılırken, 6 aylık dönemde 8 bin 568 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi verildi. Böylelikle bugüne kadar belge almaya hak kazananların toplamı 25 bin 812'ye ulaştı.

Adalet Bakanı Gürlek'in göreve gelmesinin ardından son 6 aylık dönemde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından insan haklarının korunması, ihlal iddialarının etkin şekilde takip edilmesi ve ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmaları nezdindeki süreçlerin güçlü biçimde yürütülmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 2026 yılında 428 başvuruda savunma hazırlandı. Savunma süreci devam eden derdest başvuru sayısı 5 bin 151 oldu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde icra denetimi devam eden 464 davadan 19'unun icra süreci kapatıldı.

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda Bakanlığa görüş için iletilen 2 bin 977 başvurunun 2 bin 848'i gönderildi. Tazminat Komisyonunca karara bağlanan 11 bin 795 dosyanın ödeme süreci takip edildi.

Afet ve acil durumlara karşı ADAS geliştirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelmesinin ardından Mart ayında kurulan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığınca savunma ve afet planları güncellendi. Ulusal afet ve güvenlik planlamalarına katkı sağlandı.

Kriz anlarında hızlı ve doğru karar alınmasını sağlayacak Adalet Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Sistemi (ADAS) geliştirildi. 81 ilde afet risklerinden sığınak ve bina kapasitelerine, lojistik imkanlardan arama-kurtarma ekiplerine kadar kritik verilerin tek ekrandan yönetilmesine yönelik dijital altyapının hazırlıkları sürdürülüyor.

Adaletin sahadaki ihtiyaçları yerinde tespit edildi

Adalet teşkilatının fiziki ve teknik ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla Nevşehir, Sakarya, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Rize, Iğdır ve Trabzon'a ziyaretler gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, talepler ve ihtiyaçlar sahada değerlendirildi.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla adalet hizmetlerinin fiziki altyapısının güçlendirilmesi, insan kaynağının artırılması, yargı süreçlerinin hızlandırılması, dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

127 raporla kurumsal gelişime katkı sağlandı

İç Denetim Birimi Başkanlığınca ilk derece mahkemelerinde hedef süre uygulaması, Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki ihtisas büroları ile hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamlı şekilde incelendi. Bugüne kadar 29 denetim raporu, 88 danışmanlık raporu ve 10 bilgi notu olmak üzere toplam 127 rapor hazırlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı