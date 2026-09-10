Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından “Dezenformasyona dur de” kampanyası kapsamında hazırlanan videoda A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da çalışmayı, “Algıya, manipülasyona geçit verme. Dezenformasyona dur de” mesajıyla yayımladı.

VİDEO BOYUNCA AYNI DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Videoda Filenin Sultanları'nın yer aldığı bölümlerde kullanılan kadraj ve grafikler dikkat çekti. Takımın toplu olarak ekrana geldiği görüntüde “Dezenformasyona dur de” yazısının bulunduğu geniş kırmızı grafik, oyuncuların bacaklarının önemli bölümünü kapatıyor.

Videonun diğer bölümlerinde ise milli voleybolcular ağırlıklı olarak yakın plandan ve üst bedenlerinin görüleceği şekilde ekrana geliyor. Böylece video boyunca oyuncuların formalarının alt bölümü ve bacakları ya grafiklerin arkasında kalıyor ya da kadraj dışında tutuluyor.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Videodaki bu tercih iki farklı görüşü beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, görüntülerin video boyunca benzer şekilde kullanılmasını bilinçli bir kapatma tercihi olarak yorumladı. Bu görüşü savunanlar, özellikle takımın toplu görüntüsünün üzerine yerleştirilen büyük grafiğe dikkat çekti.

Diğer tarafta ise farklı düşünenler vardı. Bazı kullanıcılar, söz konusu görüntülerin kampanya videosunun grafik tasarımı ve kurgu anlayışı çerçevesinde hazırlandığını, oyuncuların özellikle kapatıldığı sonucuna varmanın doğru olmadığını belirtti.

AYNI VİDEO, İKİ FARKLI YORUM

Ortaya çıkan görüntüler konusunda iki farklı görüş oluşurken, videonun hazırlanışında bu tercihin neden yapıldığına ilişkin verilen içerikte özel bir açıklama yer almadı.

Kaynak: Haberler.com