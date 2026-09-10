Bir dönemin wonderkidlerindendi şimdi Linkedin'de iş arıyor

Liverpool altyapısında yetişen ve İngiltere'nin 2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan Ovie Ejaria, yeni kulübünü bulabilmek için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Son olarak Real Oviedo forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, LinkedIn hesabından ilan yayımlayarak kulüplere çağrıda bulundu.

LINKEDIN'DEN İŞ İLANI GİBİ TAKIM ARIYOR

Ejaria, paylaşımının başına “Serbest oyuncu | Merkez orta saha | Londra” ifadelerini yazdı. İngiliz futbolcu, şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesinin bulunmadığını belirterek doğru fırsatı beklediğini açıkladı.

Ejaria, paylaşımında “Şu anda serbest oyuncuyum ve doğru fırsatı arıyorum. Geçtiğimiz sezon Real Oviedo ile LaLiga'da oynadım” ifadelerini kullandı.

OYNADIĞI POZİSYONLARI TEK TEK YAZDI

28 yaşındaki futbolcu, adeta bir iş başvurusu formatında hazırladığı paylaşımında hangi mevkilerde görev yapabildiğini de sıraladı.

Asıl pozisyonunun merkez orta saha olduğunu belirten Ejaria, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabildiğini, ayrıca sol kanatta da görev yapabileceğini ifade etti. Kariyer geçmişini de paylaşan Ejaria; Liverpool, Sunderland, Rangers, Reading ve Real Oviedo formalarını giydiğini belirtti.

“MESAJLARINIZI BEKLİYORUM”

Ejaria, kendisiyle ilgilenebilecek kulüplere doğrudan çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Şimdilik detayları kısa tutuyorum ancak bir fırsat varsa veya orta saha ya da sol kanat oyuncusu arayan bir kulüp biliyorsanız bana mesaj gönderebilirsiniz.”

İngiliz futbolcu paylaşımını ise “Her türlü teklife açığım” mesajıyla tamamladı.

LIVERPOOL'DAN LINKEDIN'DE TAKIM ARAMAYA

Liverpool altyapısından yetişen Ejaria, kariyerinin ilk döneminde gelecek vadeden isimlerden biri olarak dikkat çekmişti. İngiltere ile 2017 U20 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşayan orta saha oyuncusu, 28 yaşında kulüpsüz kalmasının ardından kariyerine devam edebilmek için bu kez profesyonel iş ağı LinkedIn'i kullanmaya başladı.