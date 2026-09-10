Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak Hüseyin Çimşir getirilmişti. Bordo-mavililer yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

GUARDIOLA İDDİASI ORTAYA ATILDI

IndyKaila News'in haberine göre Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Pep Guardiola'yı gündemine aldı. Bordo-mavili yetkililerin İspanyol teknik adama ulaşmak için Guardiola'nın menajeriyle temasa geçtiği öne sürüldü.

CAZİP SÖZLEŞME TEKLİFİ

Haberde Trabzonspor'un Guardiola'ya cazip bir sözleşme önerisi sunduğu ileri sürüldü. İspanyol teknik adamın menajerinin ise teklifi değerlendirmek üzere bordo-mavili kulüpten süre istediği iddia edildi. Guardiola cephesinden teklife ilişkin nasıl bir yanıt geleceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

TRABZONSPOR'DA GÖZLER YENİ HOCADA

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından Hüseyin Çimşir yönetiminde yoluna devam eden Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. Bordo-mavililer için daha önce farklı teknik direktörlerin isimleri gündeme gelirken Pep Guardiola iddiası listeye oldukça sürpriz bir ismin eklenmesine neden oldu.

Kaynak: Haberler.com