Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi

Yemen'de yıllardır devam eden iç savaşta cephe hatları yeniden hareketlendi. Husiler ile Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar Taiz, Hudeyde, Cevf, Marib, Beyda ve Dali gibi birçok bölgeye yayıldı.

Son saatlerde gelen bilgiler ise çatışmalarda yeni bir aşamaya geçildiğine işaret ediyor.

24 SAATTE 2 BİN 600 KİLOMETREKARE İDDİASI

Husilere yakın kaynaklar, Ensarullah güçlerinin son 24 saat içerisinde yaklaşık 2 bin 600 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldığını duyurdu.

Söz konusu rakam henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmazken sahadaki çatışmalar nedeniyle kontrol haritasının hızla değiştiği belirtiliyor.

STRATEJİK MOHA KENTİ İÇİN KRİTİK GELİŞME

Husilere yakın kanallar ve sahadan bilgi aktaran bazı kaynaklar, Husi birliklerinin Kızıldeniz kıyısındaki Moha kentine girdiğini ve kentte kontrol sağladığını ileri sürdü.

Moha'nın önemi ise konumundan kaynaklanıyor. Kent, dünya deniz ticaretinin kritik geçiş noktalarından Babülmendep Boğazı'na yakın bir noktada bulunuyor.

Moha'daki kontrol değişikliğinin kesin durumu konusunda taraflardan gelen açıklamalar arasında farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle sahadaki son tablo henüz tamamen netleşmiş değil.

HÜKÜMET GÜÇLERİ DE KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Çatışmalar tek taraflı ilerlemiyor. Yemen hükümetine bağlı güçler de son günlerde geniş çaplı karşı saldırılar düzenledi.

Hükümet güçleri, Cevf'te Yatama bölgesi ile Lebanat Kampı'nda ilerleme sağladığını, Marib'de bazı mevzileri geri aldığını açıkladı. Hükümet ayrıca başkent Sana'yı Husilerden geri alma hedefini açıkça duyurdu.

Böylece ülkenin batısındaki çatışmalar kuzey ve doğudaki kritik cephelere de taşındı.

SUUDİ ARABİSTAN'A FÜZE VE İHA SALDIRILARI

Gerilim Yemen sınırlarını da aşmış durumda. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamıs Muşayt, Abha ve Cizan yönüne balistik füze ve insansız hava araçları gönderdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki güçler ise Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Husiler, yalnızca son 12 saat içerisinde Cevf, Marib, Taiz, Hudeyde ve Saada'ya 54 hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

40'TAN FAZLA YENİ HAVA SALDIRISI İDDİASI

Son dakika gelişmesine göre Husilere bağlı yayın organları, hükümet yanlısı ve Suudi destekli güçlerin Taiz, Cevf, Hudeyde ve Marib'deki bölgelere son saatlerde 40 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bu açıklama da henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

ÇATIŞMALARDA YÜZLERCE KAYIP

Son haftalarda tırmanan çatışmaların insani bilançosu da ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 23 Ağustos'tan bu yana çatışmalarda en az 728 kişi öldü veya yaralandı.

Yalnızca Taiz bölgesinde yaklaşık 21 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

GÖZLER BABÜLMENDEP'TE

Çatışmaların Kızıldeniz kıyısına yoğunlaşması uluslararası açıdan da yakından takip ediliyor. Babülmendep, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve küresel ticaret açısından kritik öneme sahip geçiş noktalarından biri.

Husilerin Moha ve çevresindeki kontrol alanını gerçekten genişletmesi halinde çatışmaların Babülmendep çevresindeki güvenlik riskini daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Yemen'de cephe hatları saatler içinde değişirken 2 bin 600 kilometrekarelik alanın Husilerin kontrolüne geçtiği yönündeki açıklama şu aşamada taraf kaynaklarının iddiası olarak öne çıkıyor. Sahadaki bağımsız kaynaklar henüz bu rakamı doğrulamış değil.