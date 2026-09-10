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İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu Haber Videosunu İzle
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde, ilk etapta kiralanacak 1071 konut için ilçeleri ve kira bedellerini açıkladı. Buna göre 1+1 konutlar 10 bin TL, 2+1'ler 12 bin TL, 3+1'ler 15 bin TL, 4+1'ler ise 18 bin TL'ye kiralanacak. Konutlar İstanbul'un 12 ilçesinde yer alacak. Kiralık sosyal konutlar için başvurular ise 14 Eylül’de alınmaya başlanacak.

İstanbul'da kirada yeni dönem başlıyor. Bakan Murat Kurum, 15 bin kiralık sosyal konut projesinde, ilk etapta kiralanacak 1071 konut için hangi ilçelerde bulunacağını ve aylık kira bedellerini açıkladı.

KİRALIK SOSYAL KONUT 12 İLÇEDE OLACAK

İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre  kiralık sosyal konutlar İstanbul'un 12 ilçesinde vatandaşlara sunulacak. Konutların yer alacağı ilçeler şöyle: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy. Böylece proje hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndaki farklı ilçeleri kapsayacak.

EN DÜŞÜK KİRA 10 BİN TL

Bakan Kurum'un açıklamasında en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri de kiralık sosyal konutların aylık bedelleri oldu. Konutların büyüklüğüne göre kira tutarları değişecek. Buna göre 1+1 konutların aylık kirası 10 bin TL olacak. 2+1 konutlar 12 bin TL, 3+1 konutlar 15 bin TL, 4+1 konutlar ise 18 bin TL'ye kiralanacak.

Kira tarifesi şöyle olacak:

1+1 konut: 10 bin TL

2+1 konut: 12 bin TL

3+1 konut: 15 bin TL

4+1 konut: 18 bin TL

KONUTLAR 3 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK

Bakan Murat Kurum'un açıkladığı modele göre hak sahipleri kiralık sosyal konutlarda 3 yıl boyunca oturabilecek. Üç yıllık sürenin tamamlanmasının ardından mevcut kiralama dönemi sona erecek. Konutlar yeniden kuraya çıkarılacak ve yeni hak sahipleri belirlenecek. Bu sistemle kiralık sosyal konutlardan daha fazla vatandaşın yararlanması amaçlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların belirlenen kriterleri karşılaması gerekecek. Başvuru sahibi 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Açıklanan kriterlerde evlilik durumu da yer alacak. Gelir şartına göre ise bir hanede yaşayan kişilerin toplam aylık geliri 100 bin liranın altında olacak. İkamet şartı da uygulanacak. Başvuru sahibinin en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmesi gerekecek.

EVİ OLANLAR BAŞVURAMAYACAK

Projenin en önemli kriterlerinden biri konut sahipliği olacak. Başvuruda bulunacak vatandaşların tapuda üzerlerine kayıtlı bir konutu bulunmayacak. Belirlenen şartları karşılayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kura yöntemiyle seçilecek.

PİYASA FİYATLARININ ALTINDA OLACAK

Bakan Kurum, sosyal konutlardaki kiraların İstanbul'daki mevcut piyasa fiyatlarının altında tutulacağını belirtti. Kurum, bazı bölgelerde belirlenen rakamların mevcut kira bedellerinin yarısından bile düşük seviyelerde kalabileceğine dikkat çekti. Projenin uygun fiyatlı konuta erişimi kolaylaştırmasının yanı sıra İstanbul'daki kira piyasasının dengelenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

"İKİ ASGARİ ÜCRETLİ VATANDAŞIMIZ RAHATLIKLA OTURABİLECEK"

Kurum, projenin dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesi dikkate alınarak hazırlandığını belirterek, "İki asgari ücretli vatandaşımız rahatlıkla oturabilecek" dedi. Memur ve emeklilerin de proje kapsamında uygun koşullarda konuta ulaşabileceğini belirtti.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşların arasından hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kurada hak kazanan vatandaşlar belirlenen bedeller üzerinden konutlara yerleşecek. Üç yıllık sürenin ardından konutlar yeniden kuraya çıkarılacak.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUğur Sezer:

Konutt fiyatları düşecekmi ben ufak bir hesap yapayım 3 yıl oturma hakları var oturanların 3 yıl sonra başkası oturacak o 3 yılı 25 binden tutukları bir yerde otursalar uydurma enflasyon kira zammı orantılarıyla 3 sene sonunda 5 senede kara gececekler .. 15 binden tutup 25 ten 3 yıl sonra cıktıgında kiralar 100 bin olarak yeni eve taşınacaklar

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Haber YorumlarıYorumcu dayi:

iyi proje ama 1000 ev neyine yeter 20 milyonluk İstanbul'un? Toplam kaç ev kiraya verilecek? Bunu nerede söylüyorlar?

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Haber YorumlarıEmre Özcan:

utanmadan birde iki asgari ucretli rahatlıkla oturabilir diyor ta tek asgari ücretli bu nasıl bir zihniyet bu nasıl bir kavram

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Haber YorumlarıÖnder:

ak emlak yolları köprüleri satıyor birde olmadı evleri kiraya verelim dediler

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