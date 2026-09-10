Haberler

Mezarı ayıdan korumak için köpek sesi çıkaran düzenek yerleştirildi

Mezarı ayıdan korumak için köpek sesi çıkaran düzenek yerleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize’de yeni kazılan bir mezarın başına ayıların mezarı açmasını engellemek amacıyla köpek sesi çıkaran ses düzeneği kuruldu.

Rize'de yeni kazılan bir mezarın başına ayıların mezarı açmasını engellemek amacıyla köpek sesi çıkaran ses düzeneği kuruldu.

Bölgede yerleşim yerlerine inen ayılara karşı vatandaşlar aldıkları ilginç önlemlerle dikkat çekiyor. Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Üçpara köyünde aile büyükleri Dursunali Çiçek'in mezarını ayı saldırısından korumak isteyen ailesi de böyle bir ilginç yönteme imza attı. Üstüne kalaslardan çatı yaptıkları mezarlığın yanına ses sistemi yerleştirildi. Sistem belirli aralıklarla köpek sesi çıkartarak yayarak yaban hayvanlarını mezarlıktan uzak tutmayı hedefliyor. Alanda canlı bir köpek bulunmazken, koruma işlemi kurulan ses cihazı aracılığıyla sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Bedeli çok ağır oldu! 540 bin liralık kavga

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu

Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi

İç savaş yeniden alevlendi! Ülke haritası 24 saat içinde değişti
Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı

Başkanla cinsel mesajları çıkan isme gözaltı! Mesleği şoke etti
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Türkiye'yi heyecanlandıran hamle
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede

İlk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı bomba
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor