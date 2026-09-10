Haberler

Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar

Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların maçtaki kararlarına büyük tepki gösterdiği Norveçli hakem Espen Eskas için UEFA'ya şikayette bulunma kararı aldığı belirtildi.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting deplasmanında 3-1 mağlup oldu.
  • Galatasaray yönetimi, maçın Norveçli hakemi Espen Eskas'ı UEFA'ya şikayet etme kararı aldı.
  • Galatasaray, kırmızı kart beklediği pozisyon ve Sporting lehine verilen penaltı kararına itiraz etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların tepkisinin odağında maçın Norveçli hakemi Espen Eskas yer aldı. Saha içerisindeki bazı kararlarına Galatasaray cephesinin sert tepki gösterdiği Eskas, teknik direktör Okan Buruk'u da çileden çıkardı.

GALATASARAY UEFA'YA ŞİKAYET EDECEK

Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Sporting karşılaşmasındaki yönetimi nedeniyle Espen Eskas'ı UEFA'ya şikayet etme kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların özellikle kırmızı kart beklediği pozisyon ve Sporting lehine verilen penaltı kararına itiraz ettiği belirtildi.

OKAN BURUK HAKEME ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem yönetimine sert tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Birçok şey söyleyeceğim. Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Hepsini söylemem gerek. Rakibimi tebrik ediyorum. Bu söylediklerimin onlarla hiçbir ilgisi yok, sonuçta çıkıp oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle alakası yok. Ancak çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var.”

“VAR HAKEMİ HERHALDE STATTA DEĞİLDİ”

Buruk, VAR hakemine yönelik de tepki göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

“VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var.”

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Maltepe'de silahlı kavga! 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

İstanbul'da kiralık sosyal konut için fiyatlar ve ilçeler belli oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUğur Sezer:

Tarafsız hakem olunca şaşırdılar iyice zıvanadan cıktılar alıştılar tabi bedava faula penaltıya frikike şaşırmaları gayet doğal umut meleri verin maca

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

En çok penaltı Fenere verildi. Var dan en çok gölü iptal olan GS. Bilde konuş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor
Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi

Nişanlısı tahliye oldu, İrem Derici'den güvercinli paylaşım geldi
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Savaşta bir ilk! Ukrayna'nın İHA'ları 3 bin kilometre gidip Rusya'yı vurdu

Dünya savaş tarihine geçecek saldırı

65 yaşındaki Hatice'nin ölümünde Adli Tıp'tan kritik rapor! Savcı müebbet istedi

Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti

Otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti kayda alıp rezil etti