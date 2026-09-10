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Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz

Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye'ye yönelik "Gerekirse sahada müdahale ederiz" çıkışında bulundu. Atina'nın karasularını 12 deniz miline çıkarma isteğinden vazgeçmediğini belirten Gerapetritis, buna rağmen Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini söyledi.

  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkından vazgeçmediğini ve bunun Uluslararası Deniz Hukuku'ndan kaynaklanan tek taraflı bir hak olduğunu belirtti.
  • Gerapetritis, gerilimin artması halinde müttefiklerinden somut dayanışma talep edebileceklerini ve olası bir kriz durumunda sahada müdahaleye hazır olduklarını söyledi.
  • Gerapetritis, Türkiye ile iletişim kanallarının açık olduğunu ve diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Skai televizyonuna yaptığı açıklamalarda Türkiye, İsrail ile ilişkiler ve Ege'deki karasuları konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

Yunanistan'ın uluslararası ittifaklarını başka ülkelerin taleplerine göre belirlemeyeceğini ifade eden Gerapetritis, İsrail ile ilişkilerin de devam edeceğini söyledi.

İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

İsrail ile işbirliğinin özellikle savunma ve teknoloji alanlarında Yunanistan'a önemli katkı sağladığını savunan Gerapetritis, Atina'nın aynı zamanda Arap dünyasıyla stratejik düzeyde ilişkilerini sürdürdüğünü belirtti.

TÜRKİYE İÇİN MÜTTEFİKLERİNE MESAJ

Türkiye'nin son dönemdeki tutumu hakkında Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkeleri bilgilendirdiklerini belirten Gerapetritis, gerilimin artması halinde müttefiklerinden somut dayanışma talep edebileceklerini söyledi.

"GEREKİRSE SAHADA MÜDAHALE EDERİZ"

Olası bir kriz durumunda Yunanistan'ın müdahaleye hazır olduğunu söyleyen Gerapetritis, Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"Gerekirse sahada müdahale ederiz."

12 MİL ÇIKIŞI: "BİZ BUNDAN ASLA VAZGEÇMEDİK"

Gerapetritis'in açıklamalarında öne çıkan bir diğer başlık ise Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarma isteği oldu.

Yunanistan'ın bu haktan hiçbir zaman vazgeçmediğini savunan Gerapetritis, şunları söyledi:

"Bölgesel suların 12 deniz miline kadar genişletilmesi, Uluslararası Deniz Hukuku'ndan kaynaklanan Yunan devletinin bir ayrıcalığıdır. Biz bundan asla vazgeçmedik."

Bu yönde bir adımın ne zaman atılacağı konusunda tarih vermeyen Yunan Bakan, "Size bir zaman çizelgesi veremem, ancak bu tek taraflı bir haktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG DEVAM ETMELİ"

Gerapetritis, sert açıklamalarının yanında Ankara ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini de belirtti.

"İletişim kanalları mevcut. Türkiye ile diyalog devam etmeli. Bu bir zorunluluk."

Yunanistan'ın egemenlik konularını müzakere etmeyeceğini söyleyen Gerapetritis, "gri bölgeler" ve Yunan adalarının silahsızlandırılması konularının da Atina açısından görüşme konusu olmadığını savundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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