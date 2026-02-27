Abdullah Öcalan'ın yeni mesajı Ankara'da okunuyor

PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK'nin silah bırakma ve fesih çağrısının yıldönümü vesilesiyle yeni bir mesaj yayımlayacak. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) mesaja ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenliyor. 150 yerli ve yabancı gazetecinin akreditasyon yaptırdığı etkinlik, saat 11.15'te başladı.

MESAJI BULDAN VE AKTAŞ OKUYACAK

Etkinlik sinevizyon gösterimiyle başladı. Etkinlik, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Mesajın Türkçesini İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Kürtçesini ise Veysi Aktaş'ın okuyacak. Mesaj İngilize ve Arapça olarak da basına servis edilecek.

Ayrıntılar geliyor...