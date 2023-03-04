6'lı Masa'dan kalkan Akşener şimdi ne yapacak? Önünde 3 ihtimal var

6'lı Masa'nın son toplantısında 5 siyasi partinin ortak görüşte olduğu Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kameralar karşısında çok sert açıklamalarda bulunarak muhalefet cephesinde büyük bir kriz yarattı. Adaylık çağrısında bulunduğu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'na destek vermesiyle birlikte Akşener'in şimdi ne yapacağı merak ediliyor.