6'lı Masa'dan kalkan Akşener şimdi ne yapacak? Önünde 3 ihtimal var
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6'lı Masa'nın son toplantısında 5 siyasi partinin ortak görüşte olduğu Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kameralar karşısında çok sert açıklamalarda bulunarak muhalefet cephesinde büyük bir kriz yarattı. Adaylık çağrısında bulunduğu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'na destek vermesiyle birlikte Akşener'in şimdi ne yapacağı merak ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık sayıla günler kala 6'lı Masa, uzun zamandır merakla beklenen adayını belirlemek üzere 2 Mart'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. Masadaki İYİ Parti dışında tüm partilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ortak paydada buluşması üzerine Meral Akşener, getirdiği anketleri de sunarak İBB Başkanı Mansur Yavaş veya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini savundu. Oluşan fikir ayrılığı nedeniyle toplantı sonrası, adayın 6 Mart'ta kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu.
Kamuoyu 6 Mart Pazartesi günü 6'lı Masa'nın adayını duyurmasını beklerken Akşener, dün parti kurmaylarıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdikten sonra kameralar karşısına geçerek tarihi açıklamalarda bulundu.