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3 İlçe ve 4 Belde Oy Verme İşlemine Başladı

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Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

1)3 İLÇE VE 4 BELDEDE BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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