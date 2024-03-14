14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum

31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girildi. Adaylar saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak 14 Mayıs seçim sonuçlarını en az hata payı ile bilen şirketlerden SONAR Araştırma, İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

KAĞITHANE

Mevlüt Öztekin (AK Parti):Yüzde 55.5

Tonguç Çoban (CHP): Yüzde 25.6

Batuhan Damarlı (DEM Parti): Yüzde 6.7

ÇEKMEKÖY

Ahmet Poyraz (AK Parti): Yüzde 46.,

Orhan Çerkez (CHP): Yüzde 35.2

Özgür Güneş Öçalan (İYİ Parti): Yüzde 7.5

PENDİK

Ahmet Cin (AK Parti): Yüzde 56.5

Süleyman Tarık Balyalı (CHP): Yüzde32.9

Süleyman Turan (İYİ Parti): Yüzde 7

BAHÇELİEVLER

Hakan Bahadır (AK Parti) Yüzde 55.3

Emine Gülizar Emecan (CHP): Yüzde 30.2

Tugay Çapun (İYİ Parti): Yüzde 7.5

TUZLA

Şadi Yazıcı (AK Parti): Yüzde 48.4

Eren Ali Bingöl (CHP): Yüzde 36.8

Orhun Ertürkmen (İYİ Parti): Yüzde 9.6

ÜSKÜDAR

Hilmi Türkmen ( AK Parti): Yüzde 50.4

Sinem Dedetaş (CHP): Yüzde 40.1

Turgut Ergüven (İYİ Parti): Yüzde 3.8

BAĞCILAR