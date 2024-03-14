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14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken 14 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın bilen anket şirketlerinden olan SONAR Araştırma; İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girildi. Adaylar saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak 14 Mayıs seçim sonuçlarını en az hata payı ile bilen şirketlerden SONAR Araştırma, İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

KAĞITHANE

  • Mevlüt Öztekin (AK Parti):Yüzde 55.5
  • Tonguç Çoban (CHP): Yüzde 25.6
  • Batuhan Damarlı (DEM Parti): Yüzde 6.7

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

ÇEKMEKÖY

  • Ahmet Poyraz (AK Parti): Yüzde 46.,
  • Orhan Çerkez (CHP): Yüzde 35.2
  • Özgür Güneş Öçalan (İYİ Parti): Yüzde 7.5

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

PENDİK

  • Ahmet Cin (AK Parti): Yüzde 56.5
  • Süleyman Tarık Balyalı (CHP): Yüzde32.9
  • Süleyman Turan (İYİ Parti): Yüzde 7

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

BAHÇELİEVLER

  • Hakan Bahadır (AK Parti) Yüzde 55.3
  • Emine Gülizar Emecan (CHP): Yüzde 30.2
  • Tugay Çapun (İYİ Parti): Yüzde 7.5

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

TUZLA

  • Şadi Yazıcı (AK Parti): Yüzde 48.4
  • Eren Ali Bingöl (CHP): Yüzde 36.8
  • Orhun Ertürkmen (İYİ Parti): Yüzde 9.6

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

ÜSKÜDAR

  • Hilmi Türkmen ( AK Parti): Yüzde 50.4
  • Sinem Dedetaş (CHP): Yüzde 40.1
  • Turgut Ergüven (İYİ Parti): Yüzde 3.8

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

BAĞCILAR

  • Abdullah Özdemir (AK Parti): Yüzde 61.1
  • CemKılıç (CHP): Yüzde 28.1
  • Eyüp Ali Özdemir (İYİ Parti): Yüzde 4

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Selim Güler:

Gümbür gümbür geliyor Ak parti

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sade vatandaş:

gümbürtüye gitmesin

yanıt22
yanıt11
Onur Yener:

Maşallah sübhanallah...

yanıt0
yanıt0
Alperen:

Bu vatanı bu aziz vatanı herkarışı şehit kanlarıyla sulanmışkutsal vatanı demle demlenenhhpkkteslim edecek halimiz yoktur buvatanı seven hiçkimse ekonomiyi bahanedipte buhainlere götürüp oy vermez sözkonusu vatansa dinveimansa gerisi teferruattır.

67
73
yanıtYanıtla
cemil adıyaman:

aman dikkat edin vatan elden gitmesin, Allah korusun başka biri bir ilçe belediye başkanı bile olsa vatan elden gidecek

yanıt14
yanıt2
osman Öztürk:

Türk'üm diyen hiç kimse bunlara oy vermez.Vermemeli.

yanıt11
yanıt4
sade vatandaş:

parayla askerlik yapıp vatan millet sakarya edebiyatı yapan yeni yetmeler benim gibi on sekiz ay askerlik yapan dedelerini üzüyor

yanıt5
yanıt0
cemil adıyaman:

herkes halinden memnunmus

70
11
yanıtYanıtla
Ugur Eroglu:

Akp nin kalelerini de yıkacağız bu seçim

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5
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hakan er:

Baya sallamışlar

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