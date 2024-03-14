14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken 14 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın bilen anket şirketlerinden olan SONAR Araştırma; İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girildi. Adaylar saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak 14 Mayıs seçim sonuçlarını en az hata payı ile bilen şirketlerden SONAR Araştırma, İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
KAĞITHANE
- Mevlüt Öztekin (AK Parti):Yüzde 55.5
- Tonguç Çoban (CHP): Yüzde 25.6
- Batuhan Damarlı (DEM Parti): Yüzde 6.7
ÇEKMEKÖY
- Ahmet Poyraz (AK Parti): Yüzde 46.,
- Orhan Çerkez (CHP): Yüzde 35.2
- Özgür Güneş Öçalan (İYİ Parti): Yüzde 7.5
PENDİK
- Ahmet Cin (AK Parti): Yüzde 56.5
- Süleyman Tarık Balyalı (CHP): Yüzde32.9
- Süleyman Turan (İYİ Parti): Yüzde 7
BAHÇELİEVLER
- Hakan Bahadır (AK Parti) Yüzde 55.3
- Emine Gülizar Emecan (CHP): Yüzde 30.2
- Tugay Çapun (İYİ Parti): Yüzde 7.5
TUZLA
- Şadi Yazıcı (AK Parti): Yüzde 48.4
- Eren Ali Bingöl (CHP): Yüzde 36.8
- Orhun Ertürkmen (İYİ Parti): Yüzde 9.6
ÜSKÜDAR
- Hilmi Türkmen ( AK Parti): Yüzde 50.4
- Sinem Dedetaş (CHP): Yüzde 40.1
- Turgut Ergüven (İYİ Parti): Yüzde 3.8
BAĞCILAR
- Abdullah Özdemir (AK Parti): Yüzde 61.1
- CemKılıç (CHP): Yüzde 28.1
- Eyüp Ali Özdemir (İYİ Parti): Yüzde 4