Bakan Varank: Türkiye'deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP'dir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılışlarda bulunmak üzere Tokat'ta geldi. Bakan Varank'ı, Tokat Havalimanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. Dün basketbol oynarken geçirdiği kaza sonucu sağ ayağında lift atması nedeniyle baston kullanan Varank, Tokat Belediyesi'nin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile kurulan Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı.

Konuşmasının ardından Varank, iplik fabrikası açılışı için helikopterle Erbaa ilçesine geçti.