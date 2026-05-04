Haberler

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD’nin Hürmüz Boğazı planına ilişkin askeri müdahaleye destek vermeyeceklerini açıkladı. Boğazın yeniden açılmasının önemine dikkat çeken Macron, çözümün İran ile ABD arasında koordinasyonla sağlanması gerektiğini vurguladı. Seyrüsefer özgürlüğünün kısıtlama ve ücret olmadan güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceklerini açıkladı.
  • Macron, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran ve ABD arasında koordineli bir süreç yürütülmesi gerektiğini söyledi.
  • Macron, boğazda seyrüsefer özgürlüğünün kalıcı olarak sağlanmasının tek yolunun uluslararası iş birliği olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Macron, güç kullanılarak yapılacak herhangi bir operasyona katılmayacaklarını açıkça ifade etti.

“SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLANMALI”

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesi konuşan Macron, Hürmüz Boğazı’ndaki krize değindi. Boğazın yeniden açılmasının önemine vurgu yapan Macron, bu sürecin İran ile ABD arasında koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ”

Paris’te 17 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin bir konferans düzenlediklerini hatırlatan Macron, aynı gün ABD’de boğaza yönelik abluka ilan edildiğini belirtti. ABD’nin boğazı yeniden açmaya hazır olmasının olumlu olduğunu ifade eden Macron, “Ancak net olmayan bir çerçevede, güç kullanılarak yapılan herhangi bir operasyona katılmayacağız” dedi.

“KALICI ÇÖZÜM İŞ BİRLİĞİ”

Macron, Hürmüz Boğazı’nın kalıcı şekilde açık kalmasının tek yolunun uluslararası iş birliği olduğunu vurgulayarak, seyrüsefer özgürlüğünün herhangi bir kısıtlama ya da ücret olmadan sağlanması gerektiğini dile getirdi.FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Hürmüz Boğazı planına ilişkin, "Güç kullanılarak yapılan herhangi bir operasyona katılmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Afferin buda akıllanmaya başladı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
3 çocuk annesi Kader, iple asılı halde ölü buldu

3 çocuk annesi Kader'in korkunç sonu
Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Şişli'de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Akılalmaz kaza kamerada! Turist hayatını kaybetti, sürücü serbest
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı