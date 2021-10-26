Bakan Soylu: Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Düzensiz göçle, terörle, farklı operasyonlarla olsun, bizi cendereye sokmak ve yönetmek istiyorlar. Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz. Döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 tane büyükelçiye de yönettirmeyiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen 'Kadın Muhtarlar Derneği 3'üncü Genel Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Soylu, "Bizim kültürümüzde, gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız bir duamız vardır; iyi ve yararlı bir iş yapan birini duyduğumuz zaman, 'Allah sayılarını arttırsın' deriz. İçişleri Bakanlığı olarak, aynı duayı kadın muhtarlarımız için de her zaman yaptığımızı, samimiyetle ifade etmek isterim. 2004 yılında sadece 117 kadın muhtarımız vardı, bugün ise kadın muhtar sayımız bin 123'tür. Sizler de takdir edersiniz ki, toplam 50 bin 340 muhtarımız içinde, arzu ettiğimiz seviyede değil. Bunu daha yukarılara çekmemiz lazım. Öte yandan, tüm muhtarlarımızda lise mezunu oranı yüzde 16, kadın muhtarlarımız içinde ise yüzde 35,3'tür; yüksekokul ve lisans mezunu olanların oranı tüm muhtarlarımızda yüzde 2,7, kadın muhtarlarımızda ise yüzde 13,9'dur. Kadın muhtarlarımızın sayısının artması, sadece istatistik açıdan değil, muhtarlık hizmetlerindeki verimlilik açısından da ciddi bir avantajdır ve burada seçmenlerimiz açısından da hiçbir tereddüt olmamalıdır" diye konuştu.

Daha sonra büyükelçiliklerin 'Osman Kavala' açıklamasına ve muhalefetin bu konudaki duruşuna tepki gösteren Soylu, "Biz, güçlü bir ülkeyiz. Zorlukların yıldırmadığı, bilakis zorlukların bizi güçlendirdiği bir ülkeyiz. Üzerimizde oluşturulmak istenen küresel baskıyı, hepimiz izliyoruz, takip ediyoruz. Düzensiz göçle olsun, terörle olsun, farklı operasyonlarla olsun, bizi bir cendereye sokmak ve yönetmek istiyorlar. Burada muhalefetin tavrını üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. O 10 büyükelçiye 'haddinizi bilin' deselerdi. Bizim ülkemizin içişlerine karışmak kimin haddine. Yıl 2004'tü galiba, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) serüvenine çok önemli adımı atmak için AB toplantısına gitti. Cumhurbaşkanımız o zaman o toplantıdan, 'Uçağı hazırlayın dönüyoruz. Bu müzakere burada bitmiştir' demişti. O dönem Sayın Baykal, ana muhalefet partisinin genel başkanıydı. Çıkıp yaptığı açıklamada, 'Sayın Başbakanı sonuna kadar destekliyoruz. Uçağa binip dönsün. Yaptığı hareket Türkiye adına onurlu bir harekettir. Biz bunu iç siyasi malzemesi haline getirmeyiz' dedi. Konu memleket olunca, milli mesele olunca hep beraber hareket etmeliyiz. Neyse ki bahsettiğim kişiler Türkiye'nin gücünü görmüş oldular. Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz. Döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 büyükelçiye de yönettirmeyiz. Bizi ancak, milletin iradesiyle seçtiği insanlar yönetirler" ifadelerini kullandı.