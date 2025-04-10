POLİS HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI! 2025 polis günü ne zaman?
Emniyet Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne sayılı günler kala, "2025 Polis Günü hangi gün kutlanacak?" sorusu gündeme geldi. Her yıl Nisan ayında düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri ve paylaşılacak kutlama mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2025 Polis Haftası tarihi ve bu özel güne dair merak edilenler…
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken, "2025'te Polis Günü ne zaman kutlanacak?" sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her yıl Nisan ayında çeşitli etkinliklerle anılan Polis Haftası kapsamında, emniyet güçlerine duyulan minneti ifade eden anlamlı mesajlar da gündeme gelmeye başladı. Özellikle sosyal medyada paylaşılabilecek kısa, anlamlı ve duygusal Polis Günü kutlama mesajları şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2025 yılı Polis Haftası ne zaman başlıyor, Polis Günü tam olarak hangi tarihte kutlanacak ve bu özel güne dair nasıl mesajlar paylaşılmalı? İşte, merak edilen o detaylar…
POLİS GÜNÜ NE ZAMAN 2025?
2025 yılında Polis Günü, her yıl olduğu gibi 10 Nisan Perşembe günü kutlanacak. Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü simgeleyen bu özel gün, Polis Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler ve törenlerle anılacak.
POLİS HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI!
Polis Haftasına Özel Resmî ve Kurumsal Kutlama Mesajları
- Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünde, vatanın huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor, Polis Günü'nü kutluyoruz.
- 10 Nisan Polis Günü vesilesiyle; canı pahasına görev yapan, milletimizin güvenliğini sağlayan tüm polislerimize şükranlarımızı sunarız.
- Devletimizin temel direklerinden biri olan Emniyet Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünde, tüm kahraman polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.
Polis Haftasına Özel Duygusal ve Anlamlı Kutlama Mesajları
- Gecesini gündüzüne katarak görev yapan, sevdiklerinden uzak nöbet tutan tüm polislerimizin bu anlamlı günü kutlu olsun.
- Görev başında şehit düşen polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; görevde olan tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Günü'nü yürekten kutluyoruz.
- Polis olmak; cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin adıdır. Tüm polislerimizin günü kutlu olsun.
Polis Haftasına Özel Kısa ve Etkili Sosyal Medya Mesajları
- Güvenliğimizin teminatı Türk polisinin 10 Nisan Polis Günü kutlu olsun! #PolisGünü2025 #TürkPolisi
- Vatan size minnettar. #PolisHaftası #10Nisan
- 180 yıldır aynı özveri, aynı onur! Kutlu olsun Polis Günü!
Polis Haftasına Özel Şehit Polisler İçin Anma Mesajları
- Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, görevdeki tüm emniyet güçlerimize güç ve sabır diliyoruz. 10 Nisan Polis Günü'nde onları unutmadık.
- Bu topraklara huzur getiren tüm polis şehitlerimizi saygı ve dua ile anıyoruz. Ruhları şad olsun.
- Polis Günü'nde, görev başında hayatını kaybeden tüm kahramanlarımızı minnetle yâd ediyoruz.