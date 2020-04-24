Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur kaç yaşında nereli? Özkan Uğur hayatı ve biyografisi! MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur müzik hayatı ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Müzik performansı yanında oyunculuk kariyeriyle de göz doldura Özak Uğur hakkında merak dolu sorular soruluyor. Peki, Özkan Uğur kaç yaşında, nereli? Özkan Uğur hayatı ve biyografisi! Özkan Uğur kimdir?

Müzik performansı ve oyunculuğu ile milyonların sevgisini kazanan Özkan Uğur sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzüyor. MFÖ ile şarkılar seslendiren Özkan Uğur, çok sayıda diz ve filmde de rol aldı. Peki, Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur kaç yaşında nereli? İşte, Özkan Uğur hayatı ve biyografisi!

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ekim 1953

Kaç yaşında: 66 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,8 m

Raif Özkan Uğur MFÖ grubunun bir üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusudur.

Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehirhatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumladılar.

Müzik hayatı

Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972'de "Hor Görme Garibi/ Züleyha" 45'liğini çıkardı.

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. 2 plak kaydında yer aldı. 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976 kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.

1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldı. Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kaldı ve Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun 1 45'liğinde yer aldı.

1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovizyon elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. olmuştur.

MFÖ yılları

Ana madde: Mazhar-Fuat-Özkan

1980'lerin başında Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ünlü isimlerinde arkasında çalıp para biriktirdiler. Bu sırada Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" tiyatrosunda oynayarak tiyaroya da ilk adımını attılar. 1984'te ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil etmiştir.

Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etmektedir. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunmaktadır. Yayınladıkları birçok şarkı da besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer almış, "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekmiştir. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer almıştır. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yapmıştır.

Solo kariyeri

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıdır. İlk yayınladığı solo şarkı Karışık Pizza filminin müziği "Maksat Muhabbet Olsun"dur. G.O.R.A. filmi için yazdığı Olduramadım da kendisinin bir klibe de sahip olan ikinci şarkısıdır.

Özkan Uğur müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer almıştır. Bunlardan bazı örnekler Sezen Aksu, Tarkan, Nev, Yavuz Çetin, Baba Zula, Ayhan Sicimoğlu, Asya'dır. Sezen Aksu'nun "Dert Faslı" şarkısının bestecilerinden biridir. Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel", "Nenni" isimli parçalarının müzikleriyle, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözleri de ona aittir. En son 2016'da DMC'den Aynada single'ını çıkartmıştır.

Bas gitarı

İlk yılları kendi bas gitarını kendi yapmaya çalışan Özkan Uğur'a şu anki Fender Jazz Bass gitarı kendisine Barış Manço tarafından hediye edilmiştir. Bir de perdesiz gitara sahip olan Özkan Uğur, ayda bir gitarın tellerini değiştirip bakımını yapmaktadır. Bir röportajında "Hayatım onunla geçti, milyarlar verseler de satmam. Bir kez konser için enstrümanları taşırken yere düşmüştü. Fark etmemişiz. Araba geri geri giderken az daha gitarımı paramparça ediyordu. Allahıma şükürler olsun ki sadece kutusu ezildi." Demiştir.

Sinema hayatı

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Şener Şen ve Uğur Yücel başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol almıştır. Atv kanalında yayınlanan İkinci Bahar dizisinde zabıta rolünde oynamıştır. Atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sunmuştur. Komser Şekspir filminde oynamıştır. Atv'de yayınlanmış olan Yeter Anne dizisinde anne rolündeki Suna Pekuysal'ın oğlunu canlandırmıştır. Alacakaranlık adlı dizide Bedir Büyükdereci rolünü canlandırmıştır. G.O.R.A. filminde Garavel rolünde oynamıştır. A.R.O.G. filminde ise Dimi rolünde oynamıştır.

1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında başlayan Türk Malı dizisinde yeni yayın döneminde oynayacağı duyurulmuştur. 2009 yapımı olan Yahşi Batı filminde de Kızılderili şefi Kızılkayalar rolüyle beyazperdede Cem Yılmaz'a eşlik etmiştir.2014 yılında Pek Yakında filminde Ejder rolüyle beyazperdeye bir kez daha çıkmıştır.

Özel hayatı

Özkan Uğur, Aysun Aslan Uğur ile evlidir. Çiftin "Alişan" isminde bir oğulları bulunmaktadır.[6]

Diskografisi

Barış Manço & Kurtalan Ekspres

• 1972: Ölüm Allah'ın Emri/ Gamzedeyim Deva Bulmam

• 1973: Gönül Dağı/ Hey Koca Topçu

• 1973: Nazar Eyle/ Gülme Ha Gülme

Erkin Koray & Ter

• 1972: Hor Görme Garibi/ Züleyha

Mazhar - Fuat

• 1974: Türküz Türkü Çağırırız (LP)

Edip Akbayram & Dostlar

• 1974: Garip/ Kaşların Karasına

Ersen & Dadaşlar

• 1975: Dostlar Merhaba/ Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin

• 1975: Gafil Gezme Şaşkın/ Güzele Bak Güzele

• 1976: Ekmek Parası/ Zalim

Selda & Dadaşlar

• 1976: Türkülerimiz (LP)

Seyhan Karabay & Kardaşlar

• 1976: Kan Davası/ Dam Üstünde Çul Serer

İpucu Beşlisi

• 1976: Heyecanlı/ Hop Otur Hop Kalk

Grup Karma

• 1978: İmkansız/ Mutlu Mu Gülenler

MFÖ

• 1984: Ele Güne Karşı Yapayalnız

• 1985: Peki Peki Anladık

• 1986: Vak The Rock

• 1987: No Problem

• 1990: Geldiler

• 1992: Agannaga Rüşvet

• 1992: Dönmem Yolumdan

• 1995: M.V.A.B.

• 2006: AGU

• 2011: Ve MFÖ

Filmler

• Arkadaşım Şeytan, 1988

• Eşkıya, 1996

• Komser Şekspir, 2000

• G.O.R.A., 2004

• Kısık Ateşte 15 Dakika, 2006

• A.R.O.G 2008

• Yahşi Batı 2010

• Pek Yakında 2014

• Arif V 216 2018

• Karakomik Filmler 2019

• Karakomik Filmler 2: Deli 2020

TV dizileri

• İkinci Bahar, 1999

• Yeter Anne, 2001

• Alacakaranlık, Bedir Büyükdereci, 2004

• İstanbul Şahidimdir, 2004

• Cennet Mahallesi, 2004 - 2007 (Beter Ali)

• Sıkı Dostlar, 2009

• Türk Malı, 2010

• Bir Ömür Yetmez, 2011 – 2012

• Şubat, 2012 - 2013

• Galip Derviş, Behruz Aliyüf (Konuk Oyuncu) 2014

• Poyraz Karayel - (İsmail Karayel), 2015 - 2016

• Jet Sosyete (2019) - Timur (40. bölüm)

Film müziği

• Arkadaşım Şeytan, 1988

• G.O.R.A 2004