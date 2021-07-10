Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı
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Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı

Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Amelie rolünü oynayan Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından 32. doğum gününü süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı. 2 çocuk annesi Demirel, kusursuz fiziğiyle de dikkat çekti.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, başrollerini Özlem Türkad, Ayşe Tolga, Şoray Uzun ve İlker Ayrık'ın canlandırdığı Seksenler dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Demirel, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

"İYİ Kİ DOĞMUŞUM"

2 çocuk annesi Zeynep Demirel, dün 32. doğum gününü kutladı. Pembe süper mini bir elbise tercih eden Demirel, çektirdiği pozları da sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 517 bin takipçisi bulunan Demirel, paylaşımına "O zaman happy birthday to me. Hepinizi seviyorum kendimi de seviyorum. İyi ki doğmuşum. 32 oldum" notunu ekledi.

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Zeynep Demirel için "Tam bir Barbie" ve "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.

Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı
Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı
Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı
Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı
Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı
Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Zeynep Demirel, doğum günün süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı - Haberler Magazin
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