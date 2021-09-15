Oynamaya doyamayacağınız 8 hikayeli oyun tavsiyesi

Spor oyunlarına ve rekabet içeren oyunlara ilgisi olmayanlar, oynamaktan sıkılanlar için hikayeli ve uzun süreli vakit geçirebileceğiniz, oyunun dünyasında kendinizi kaptıracağınız keyifli oyunları sizler için derledik. Yeni bir oyuna başlamadan önce bu rehbere göz atmanızı tavsiye ederiz.

GOD OF WAR

God of War serisi bugüne kadar Yunan mitolojisini konu almıştı ancak Kratos'un yolu bu kez kuzeye, İskandinav topraklarına düşünce muhatapları da bu topraklardan oluyor. Dokuz diyardan oluşan İskandinav mitolojisinin altı diyarını (Alfheim, Helheim, Jötunheim, Midgard, Muspelheim, Niflheim) ziyaret etme şansı bulduğumuz yeni God of War'un hikayesi gayet sakin bir şekilde başlıyor. Evinde oğlu Atreus ile yaşamını sürdüren Kratos, "yarı tanrı" olduğu sırrını sakladığı oğlunu bir yandan da hayatın zorluklarına hazırlamaya çalışıyor.

Oyunun konusu tabii ki Kratos'un Atreus'u hayata hazırlamasından ibaret değil. God of War aslında bir yolculuk, Kratos'un ölen karısının ve tabii ki Atreus'un da ölen annesinin küllerini -onun arzu ettiği gibi- serpmek için diyarın en yüksek noktasına götürme serüveni. Elbette ki bu hiç kolay bir görev değil çünkü Odin'in hükmettiği bu topraklarda karşımıza sayısız düşman çıkıyor ve her biri bizi yolumuzdan etmeye çalışıyor. Sıradan düşmanlarla baş etmek çok kolay ama işin içine Thor'un oğulları Magni ve Modi ikilisinden tutun da Odin'in oğlu Baldur'a kadar birbirinden zorlu isimler dahil olunca işler bir hayli çığırından çıkıyor.

RED DEAD REDEMPTION 2

RDR 2 hikayesi 1899 yılının karlı ve soğuk bir gecesinde başlıyor. Oyunun başında karakterimiz ve etrafımızdaki olaylara dair çok sınırlı bilgiye sahibiz. Ters giden bir soygun sonrası çetemiz zor durumda kalıyor ve hayatta kalmaya çalışıyor. Çetemiz bu sırada tüm parasını ve birkaç üyesini kaybetmiş durumda ve ayağa kalkması için karakterimiz olan Arthur Morgan'a büyük bir yük düşüyor. Zamanla yiyecek, at, silah ve para gibi ihtiyaçları toplayıp kendimizi ve etrafımızdakileri düze çıkartıyor. Çetenin lideri Dutch bir plan yapıyor ve herkesin güvende yaşayabilmesi için bolca para gerekiyor ve oyunun hikayesinin temeli de buradan geliyor. Bu para toplama süreci onlarca görevden oluşan ve çok da alışık olmadığım bir hikaye anlatımına sahip.

LAST OF US

Tüm dünyayı saran ve bulaşanları birkaç saat içerisinde insanlara saldıran yaratıklara dönüştüren salgın bir hastalığın başlamasından yirmi yıl sonrasını, 2033 yılını konu alır. Hastalık sebebiyle medeniyet büyük ölçüde mahvolmuş ve farklı gruplar hâlinde yaşamak zorunda kalan insanlar, hayatta kalabilmek için birbirleri ve hastalıklılara karşı mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu kıyamet sonrası ortamdaki Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen oyun, orta yaşlardaki erkek karakter Joel'un, hastalığa karşı bağışıklığı olan genç kız Ellie'yi ateşböcekleri adlı ayrılıkçı bir gruba ulaştırması sırasında ikilinin başından geçenleri konu alır. Oyunun büyük bir kısmında Joel, oyuncular tarafından kontrol edilir ve karşılaşılan çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye çalışır.

DETROIT: BECOME HUMAN

Bakıcı tipi android Markus, efendisi ile birlikte eve döner ve ışıkların açık olmasından şüphelenerek polisi arayıp hırsızlık ihbarında bulunurlar. Fail ile karşı karşıya gelen Markus programlandığı sınırların ötesine geçer; düşünce ve eylemleri üzerinde tam özgürlüğe sahip, "aykırı" olarak tanımlanan bir android haline gelir ve bu eve gelen polisler tarafından vurulmasıyla sonuçlanır. Bozuk androidlerin atıldığı atık sahasında uyanan Markus buradan kaçtıktan sonra aykırılar için güvenli bir saklanma mekânı olan Jericho adlı harap gemiye ulaşır. Markus, orada insanlardan saklanan diğer aykırı androidleri hakları için savaşmaya ikna eder. Kamuoyunun dikkatini çekmek ve saflarına daha fazla androidin katılmasını sağlamak için birçok sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştirirler ve nihayetinde FBI Jericho'nun konumunu tespit ederek saldırı düzenler. Markus'un hayatta kaldığı senaryoda, Markus ve diğerleri son bir yürüyüş düzenleyerek ya iç savaşın patlak vermesine ya da başkanın barış müzakerelerini başlatmasına neden olurlar.

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HEAVY RAIN

Hikayeyi Ethan Mars adında genç bir mimarın gözünden deneyim ediyoruz. Sıradan ama mutlu bir hayatı olan Ethan, bir tatil günü gün ailesi ile baş başa vakit geçirmek için bir AVM'ye gitmeye karar verir. Ethan'ın bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan oğlu Jason ortadan kaybolur. AVM içinde bir aşağı bir yukarı koşup duran Ethan oğlunu sonunda bulur ama maalesef oğluyla birlikte geçirdiği bir kaza sonucu Jason'ı kaybeder ve kendisi de komaya girer.Bedensel olarak iyileşse de ruhen hala kötü durumdadır. Oğlunun ölümünden sürekli kendini sorumlu tutan Ethan, eşinden de ayrı travmatik bir hayat sürmektedir.Ama bir oğlu daha vardır ve onun için hayata tutunmaya karar verir. Shaun adındaki oğluyla bir gün parkta vakit geçirirken psikolojik bir atak geçirerek bayılır ve uyandığında oğlu yanında yoktur.İkinci kez aynı acıları yaşamak zorunda kalma endişesi eşliğinde ne yazık ki oğlunun "Origami Katili" adında ve erkek çocukları kaçırıp öldüren bir seri katil tarafından kaçırıldığını öğrenir. Bu acımasız katil cesetlerin yanına kağıttan yapılan figürler bırakarak kendi imzasını atmaktadır.Kurbanlarını yağmur suyunda boğarak öldüren katilin Shaun'u nerede tuttuğu bilinmemektedir ama bütün polis teşkilatı küçük Shaun için seferber olmuştur. Hava durumu raportörlerinin çalışmaları sonucu ne yazık ki Shaun'un boğulmadan önce sadece üç günü vardır.

MARVEL'S SPIDER-MAN

Marvel's Spider-Man ile oyunculara yepyeni bir Örümcek Adam hikayesi sunuluyor. Henüz 23 yaşında olan Peter Parker, eğitim sürecini staj yaparak sürdürmektedir. Yıllardır sahip olduğu özel güç sayesinde New York şehrini ve halkını tehlikelerden koruyan Örümcek Adam, hikayenin henüz başında suç imparatoru Wilson Fisk'i, nam-ı diğer Kingpin'i alt ediyor. Ne var ki Kingpin'in ortadan kalkması şehri huzura değil, tam tersine yeni bir kaosa sürüklüyor. Kingpin'in bölgesini ele geçiren Inner Demons çetesi, kısa sürede şehrin yeni belası ve Örümcek Adam'ın da ana hedefi haline geliyor. Bu noktadan sonra ise karşımıza Electro'dan Scorpion'a kadar birçok düşman çıkıyor ama hikayenin gidişatına dair detayları oyunu oynayacaklara bırakmayı tercih ediyorum.

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM

Skyrim'in ana konusu karakterin, ejderha tanrısı olarak bilinen ve kehanetlerde dünyayı yok edeceği söylenen Alduin isimli bir ejderi öldürme çabalarını konu alır. Oblivion'dan iki yüz yıl sonra meydana gelen olaylar, Nirn gezegeninin Tamriel kıtası üzerinde bulunan kurgusal ülke Skyrim'de geçer. Elder Scrolls'un açık uçlu oynanışının yeniden uygulandığı bu oyunda, oyuncu istediği gibi ülkeyi keşfedebilir ve görevleri isterse belirli bir süreye bağlı kalmadan yapmayabilir ya da erteleyebilir.

WITCHER 3

The Witcher 3: Wild Hunt, serinin diğer oyunları gibi Geralt of Rivia'nın hikâyesini konu alıyor. İkinci oyunun sonunda yaşanan olayların üzerinden altı ay geçer ve Geralt'ın hafızası yerine gelir. Hafızasını geri kazanan Geralt, kayıp aşkı Yennefer'ı aramaya başlar. Ardından Ciri'yi geri getirmek için Emhyr var Emreis'den hayatının en büyük kontratını alır ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü Ciri'nin peşinde Wild Hunt vardır.

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