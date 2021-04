Oscar kazanan filmler nereden izlenir? Oscar kazanan filmler hangi platformlarda gösterimde?

Oscar filmleri nereden izlenir? sorusu Oscar 2021 ödül töreninin ardından merak edildi. Oscar ödülleri, dün gece gerçekleşen tören kapsamında sahiplerini buldu. Oscar'a adaya olan ve Oscar kazanan filmlerin izlenebilecek platformları araştırılıyor. Oscar kazanan filmler nereden izlenir? Oscar kazanan filmler hangi platformlarda var? The Father, Tenet, Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal, Two Distant Strangers filmleri nereden izlenir?