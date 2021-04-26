Oscar kazanan filmler nereden izlenir? Oscar kazanan filmler hangi platformlarda gösterimde?

Oscar filmleri nereden izlenir? sorusu Oscar 2021 ödül töreninin ardından merak edildi. Oscar ödülleri, dün gece gerçekleşen tören kapsamında sahiplerini buldu. Oscar'a adaya olan ve Oscar kazanan filmlerin izlenebilecek platformları araştırılıyor. Oscar kazanan filmler nereden izlenir? Oscar kazanan filmler hangi platformlarda var? The Father, Tenet, Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal, Two Distant Strangers filmleri nereden izlenir?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 93. kez verilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'taki iki ayrı mekanda düzenlendi. Binlerce kişi tarafından canlı izlenen Oscar kazanan filmler nereden izlenir? Oscar kazanan filmler hangi platformlarda var?

OSCAR 2021 KAZANANLARI

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı. Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı.

EN İYİ FİLM

KAZANAN: Nomadland

DİĞER ADAYLAR

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Anthony Hopkins - The Father

DİĞER ADAYLAR

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

EN İYİ KADIN OYUNCU

KAZANAN: Frances McDormand - Nomadland

DİĞER ADAYLAR

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

EN İYİ YÖNETMEN

KAZANAN: Chloé Zhao - Nomadland

DİĞER ADAYLAR

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Emerald Fennell- Promising Young Woman

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

KAZANAN: Promising Young Woman

DİĞER ADAYLAR

Judas and the Black Messiah

Minari

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

KAZANAN: Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

DİĞER ADAYLAR

Chloé Zhao - Nomadland

Kemp Powers - One Night in Miami

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm

Ramin Bahrani - The White Tiger

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

KAZANAN: Another Round (Danimarka)

DİĞER ADAYLAR

Better Days (Hong Kong)

Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)

Collective (Romanya)

The Man Who Sold His Skin (Tunus)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

DİĞER ADAYLAR

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Paul Raci - Sound of Metal

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI



KAZANAN: Ma Rainey's Black Bottom

DİĞER ADAYLAR

Hillbilly Elegy

Emma

Mank

Pinocchio

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

KAZANAN: Ma Rainey's Black Bottom

DİĞER ADAYLAR

Emma

Mank

Mulan

Pinocchio

EN İYİ SES

KAZANAN: Sound of Metal

DİĞER ADAYLAR

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

EN İYİ KISA FİLM

KAZANAN: Two Distant Strangers

DİĞER ADAYLAR

Feeling Through

The Letter Room

The Present

White Eye

EN İYİ KISA ANİMASYON

KAZANAN: If Anything Happens I Love You

DİĞER ADAYLAR

Burrow

Genius Loci

Opera

Yes-People

EN İYİ ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Soul

DİĞER ADAYLAR

Wolfwalkers

Over the Moon

A Shaund of the Sheep Movie

Onward

EN İYİ KISA BELGESEL

KAZANAN: Colette

DİĞER ADAYLAR

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: My Octopus Teacher

DİĞER ADAYLAR

Collective

Time

Crip Camp

The Mole Agent

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

KAZANAN: Tenet

DİĞER ADAYLAR

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

KAZANAN: Youn Yuh-jung - Minari

DİĞER ADAYLAR

Amanda Seyfried - Mank

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

EN İYİ PRODÜKSİYON

KAZANAN: Mank

DİĞER ADAYLAR

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

News of the World

Tenet

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

KAZANAN: Mank

DİĞER ADAYLAR

Judas and the Black Messiah

News of the World

Nomadland

Trial of the Chicago 7

EN İYİ KURGU

KAZANAN: Sound of Metal

DİĞER ADAYLAR

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

EN İYİ MÜZİK

KAZANAN: Soul

DİĞER ADAYLAR

Da 5 Blood

Mank

Minari

News of the World

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

KAZANAN: Fight For You - Judas and the Black Messiah

DİĞER ADAYLAR

Hear My Voice - The Trial of Chicago 7

Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Io Si (Seen)" - "The Life Ahead

Speak Now - "One Night In Miami

OSCAR KAZANAN FİLMLER NEREDEN İZLENİR?

Geceye damga vuran Nomadland filmi sadece Hulu platformunda yer alıyor.

Mank, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine aday oldu. Filmi Netflix'ten izlyebilirsiniz.

The Trial of the Chicago 7, En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Film Kurgusu, En İyi Özgün Şarkı ödüllerine aday oldu. Netflix'ten izlenebilir.

Ma Rainey's Black Bottom En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülünü kazandı. Netflix'te yer alan filmlerden.

Sound of Metal, En İyi Kurgu ve En İyi Ses ödüllerini kazandı. Amazon Prime Video'da izleyebilirsiniz.

Promising Young Woman, En İyi Özgün Senaryo ödülünü kazandı. Amazon üzerinde bulunan film, Amazon Prime Video Türkiye'de gösterimde değil.

Minari, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Film, En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Özgün Müzik ödüllerine adaydı. Amazon'da yer alan film, Amazon Prime Video Türkiye'de gösterimde değil.

Judas and The Black Messiah, gösterime girdiği ilk ayda HBO Max'te yayınlandı. 14 Mart 2021 tarihinden itibaren yayından kaldırıldı.

The Father, En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Film Kurgusu, En İyi Yapım Tasarımı filmlerine aday oldu. Amazon'da bulunan film, Amazon Prime Video Türkiye'de gösterimde değil.

Pieces of a Woman, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday oldu. Film, Netflix'te yayında.

Hillbilly Elegy, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı dallarında aday oldu. Netflix'ten izlenebilir.

The United States VS. Billie Holiday, Hulu'da bulunmakta. Hulu, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da etkinlik göstermekte.)

One Night in Miami, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Özgün Şarkı dallarında aday oldu. Amazon Prime Video Türkiye'de izlenebilir.

Another Round, Hulu ve Amazon'da yer alıyor. Ancak Amazon Prime Video Türkiye'de gösterimde değil.

The White Tiger, Netflix'te bulunuyor.