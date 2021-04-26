Oscar kazanan filmler nereden izlenir? Oscar kazanan filmler hangi platformlarda gösterimde?
Oscar filmleri nereden izlenir? sorusu Oscar 2021 ödül töreninin ardından merak edildi. Oscar ödülleri, dün gece gerçekleşen tören kapsamında sahiplerini buldu. Oscar'a adaya olan ve Oscar kazanan filmlerin izlenebilecek platformları araştırılıyor. Oscar kazanan filmler nereden izlenir? Oscar kazanan filmler hangi platformlarda var? The Father, Tenet, Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal, Two Distant Strangers filmleri nereden izlenir?
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 93. kez verilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'taki iki ayrı mekanda düzenlendi. Binlerce kişi tarafından canlı izlenen Oscar kazanan filmler nereden izlenir? Oscar kazanan filmler hangi platformlarda var?
OSCAR 2021 KAZANANLARI
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı. Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı.
EN İYİ FİLM
KAZANAN: Nomadland
DİĞER ADAYLAR
- The Father
- Judas and the Black Messiah
- Mank
- Minari
- Promising Young Woman
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
EN İYİ ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Anthony Hopkins - The Father
DİĞER ADAYLAR
- Riz Ahmed - Sound of Metal
- Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
- Gary Oldman - Mank
- Steven Yeun - Minari
EN İYİ KADIN OYUNCU
KAZANAN: Frances McDormand - Nomadland
DİĞER ADAYLAR
- Carey Mulligan - Promising Young Woman
- Andra Day - The United States vs. Billie Holiday
- Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
- Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
EN İYİ YÖNETMEN
KAZANAN: Chloé Zhao - Nomadland
DİĞER ADAYLAR
- Thomas Vinterberg - Another Round
- David Fincher - Mank
- Lee Isaac Chung - Minari
- Emerald Fennell- Promising Young Woman
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
KAZANAN: Promising Young Woman
DİĞER ADAYLAR
- Judas and the Black Messiah
- Minari
- Sound of Metal
- The Trial of Chicago 7
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
KAZANAN: Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
DİĞER ADAYLAR
- Chloé Zhao - Nomadland
- Kemp Powers - One Night in Miami
- Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
- Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm
- Ramin Bahrani - The White Tiger
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
KAZANAN: Another Round (Danimarka)
DİĞER ADAYLAR
- Better Days (Hong Kong)
- Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)
- Collective (Romanya)
- The Man Who Sold His Skin (Tunus)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
DİĞER ADAYLAR
- Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
- Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
- Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
- Paul Raci - Sound of Metal
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI
KAZANAN: Ma Rainey's Black Bottom
DİĞER ADAYLAR
- Hillbilly Elegy
- Emma
- Mank
- Pinocchio
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
KAZANAN: Ma Rainey's Black Bottom
DİĞER ADAYLAR
- Emma
- Mank
- Mulan
- Pinocchio
EN İYİ SES
KAZANAN: Sound of Metal
DİĞER ADAYLAR
- Greyhound
- Mank
- News of the World
- Soul
EN İYİ KISA FİLM
KAZANAN: Two Distant Strangers
DİĞER ADAYLAR
- Feeling Through
- The Letter Room
- The Present
- White Eye
EN İYİ KISA ANİMASYON
KAZANAN: If Anything Happens I Love You
DİĞER ADAYLAR
- Burrow
- Genius Loci
- Opera
- Yes-People
EN İYİ ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Soul
DİĞER ADAYLAR
- Wolfwalkers
- Over the Moon
- A Shaund of the Sheep Movie
- Onward
EN İYİ KISA BELGESEL
KAZANAN: Colette
DİĞER ADAYLAR
- A Concerto Is a Conversation
- Do Not Split
- Hunger Ward
- A Love Song for Latasha
EN İYİ BELGESEL
KAZANAN: My Octopus Teacher
DİĞER ADAYLAR
- Collective
- Time
- Crip Camp
- The Mole Agent
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
KAZANAN: Tenet
DİĞER ADAYLAR
- Love and Monsters
- The Midnight Sky
- Mulan
- The One and Only Ivan
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
KAZANAN: Youn Yuh-jung - Minari
DİĞER ADAYLAR
- Amanda Seyfried - Mank
- Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
- Glenn Close - Hillbilly Elegy
- Olivia Colman - The Father
EN İYİ PRODÜKSİYON
KAZANAN: Mank
DİĞER ADAYLAR
- The Father
- Ma Rainey's Black Bottom
- News of the World
- Tenet
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
KAZANAN: Mank
DİĞER ADAYLAR
- Judas and the Black Messiah
- News of the World
- Nomadland
- Trial of the Chicago 7
EN İYİ KURGU
KAZANAN: Sound of Metal
DİĞER ADAYLAR
- The Father
- Nomadland
- Promising Young Woman
- The Trial of the Chicago 7
EN İYİ MÜZİK
KAZANAN: Soul
DİĞER ADAYLAR
- Da 5 Blood
- Mank
- Minari
- News of the World
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
KAZANAN: Fight For You - Judas and the Black Messiah
DİĞER ADAYLAR
- Hear My Voice - The Trial of Chicago 7
- Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- Io Si (Seen)" - "The Life Ahead
- Speak Now - "One Night In Miami
OSCAR KAZANAN FİLMLER NEREDEN İZLENİR?
- Geceye damga vuran Nomadland filmi sadece Hulu platformunda yer alıyor.
- Mank, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine aday oldu. Filmi Netflix'ten izlyebilirsiniz.
- The Trial of the Chicago 7, En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Film Kurgusu, En İyi Özgün Şarkı ödüllerine aday oldu. Netflix'ten izlenebilir.
- Ma Rainey's Black Bottom En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülünü kazandı. Netflix'te yer alan filmlerden.
- Sound of Metal, En İyi Kurgu ve En İyi Ses ödüllerini kazandı. Amazon Prime Video'da izleyebilirsiniz.
- Promising Young Woman, En İyi Özgün Senaryo ödülünü kazandı. Amazon üzerinde bulunan film, Amazon Prime Video Türkiye'de gösterimde değil.
- Minari, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Film, En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Özgün Müzik ödüllerine adaydı. Amazon'da yer alan film, Amazon Prime Video Türkiye'de gösterimde değil.
- Judas and The Black Messiah, gösterime girdiği ilk ayda HBO Max'te yayınlandı. 14 Mart 2021 tarihinden itibaren yayından kaldırıldı.
- The Father, En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Film Kurgusu, En İyi Yapım Tasarımı filmlerine aday oldu. Amazon'da bulunan film, Amazon Prime Video Türkiye'de gösterimde değil.
- Pieces of a Woman, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday oldu. Film, Netflix'te yayında.
- Hillbilly Elegy, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı dallarında aday oldu. Netflix'ten izlenebilir.
- The United States VS. Billie Holiday, Hulu'da bulunmakta. Hulu, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da etkinlik göstermekte.)
- One Night in Miami, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Özgün Şarkı dallarında aday oldu. Amazon Prime Video Türkiye'de izlenebilir.
Another Round, Hulu ve Amazon'da yer alıyor. Ancak Amazon Prime Video Türkiye'de gösterimde değil.
The White Tiger, Netflix'te bulunuyor.
- Pinocchio, Amazon'da bulunuyor. Ancak film, Amazon Prime Video Türkiye'de gösterimde değil.
- Mulan, Disney+'ta yayında. Disney+ Türkiye'de yayın faaliyetine henüz başlamadı.
- My Octobus Teacher, En İyi Belgesel adayı oldu. Film, Netflix'te gösterimde.