Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
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Önce hasta numarası, sonra intihar şovu

Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sara hastası olduğunu söyleyip simitleri ile birlikte kendini yere atan şahıs, vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerini arayacağını söylemesi üzerine yüksek gerilim hattı direğine tırmandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sara hastası olduğunu söyleyip simitleri ile birlikte kendini yere atan şahıs, vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerini arayacağını söylemesi üzerine yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Saatlerce ikna edilmeye çalışılan şahıs, polis ekiplerinin aralarında para toplaması ve belediye ekiplerinin yardım kolisi getirmesi sonrasında direkten indi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta simit koyduğu tepsi ile yürüyen İbrahim A. isimli şahıs, bir anda yere düştü. Şahsın yanına gelen vatandaşlar yardımcı olmak için 112 Acil Yardım ekiplerini arayacağını söyledi. İbrahim A. bir anda yerden kalkarak, 112 Acil Yardım ekiplerini aramak isteyen vatandaşlara tepki göstererek, sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına tırmanmaya başladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 1 saat boyunca dil döktü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri direk altında hava yastığı ile önlem alırken, polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir polis memuru, itfaiye aracının merdiveni ile şahsın yanına yaklaşarak yaklaşık 1 saat boyunca dil döktü. Polis ekiplerinden para isteyen şahıs için belediye ekipleri gıda kolileri getirildi. Olay yerine gelen yardım kolilerine rağmen ikna edilemeyen şahıslar için polis ekipleri aralarında para topladı. Daha sonra paraları polis memurundan alan şahıs, basın mensuplarına göstererek direkten indi. Merdiven ile direkten indirilen şahıs, tepsisindeki simitleri de tırmandığı direğin yanına döktü. Daha sonra tepsisini alan şahıs, yardım kolileri ile birlikte polis merkezine götürüldü.

Aynı yöntemle vatandaşlardan para topladığı iddia edildi

İntihar girişiminde bulunan şahsın, gün içinde defalarca kendisini yere attıktan sonra sara hastası olduğunu ve satacağı simitleri yere döküldüğü için satamayacağını söyleyerek vatandaşlardan para aldığı iddia edildi. Öte yandan, olayı gören vatandaşlar ise ekiplerin ikna çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar ise şahsı görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar cep telefonu ile polis ekiplerinin ikna etmek istediği şahsı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. - KOCAELİ

Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu
Önce hasta numarası, sonra intihar şovu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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