Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un 39 ilçesi için "İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları" yayınladı. Peki, Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? İşte, İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!
22.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:59

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)" çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul'un 39 ilçesi için "İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları" üretildi. Yayın sonrası Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları gibi konular araştırıldı.

OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLECEK?

1999 Gölcük (M=7.4) ve Düzce (M=7.2) yıkıcı depremlerden edinilen deneyimler ışığında, yıkıcı deprem tehlikesi taşıyan mega kentlerin deprem tehlikelerinin ve risklerinin ortaya konulmasının önemi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu kapsamda, her an yıkıcı bir deprem bekleyen İstanbul'un deprem tehlikesinin ve risklerinin; bu konudaki güncel bilimsel analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri gibi veri setleri kullanılarak ortaya konulması ve sonuçlarının, özellikle bütünleşik afet yönetimi sürecinde kullanılması, kent planlama çalışmalarında kullanılması, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm amacı ile önceliklendirmeler yapmak amacı ile kullanılması, deprem dirençli bir İstanbul için son derece önemlidir.

Bu doğrultuda, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)" çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul'un 39 ilçesi için "İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları" üretilmiştir.

Bu kapsamda, İstanbul'daki 39 ilçemize ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

39 ilçemize özel deprem kayıp tahmini raporuna, aşağıdaki bağlantılardan erişilebilmektedir.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ İLÇELERE GÖRE MUHTEMEL ÖLÜM SAYILARI!

ADALAR

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ARNAVUTKÖY

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ATAŞEHİR

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

AVCILAR

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

BAĞCILAR

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

BAHÇELİEVLER

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

BAKIRKÖY

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

BAŞAKŞEHİR

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

BAYRAMPAŞA

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

BEŞİKTAŞ

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

BEYKOZ

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

BEYLİKDÜZÜ

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

BEYOĞLU

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

BÜYÜKÇEKMECE

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ÇATALCA

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ÇEKMEKÖY

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ESENLER

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ESENYURT

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

EYÜP

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

FATİH

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!
Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

GAZİOSMANPAŞA

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

GÜNGÖREN

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

KADIKÖY

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

KAĞITHANE

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

KARTAL

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

KÜÇÜKÇEKMECE

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

MALTEPE

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

PENDİK

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

SANCAKTEPE

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

SARIYER

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

SİLİVRİ

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

SULTANBEYLİ

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

SULTANGAZİ

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ŞİLE

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!
Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ŞİŞLİ

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

TUZLA

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ÜMRANİYE

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ÜSKÜDAR

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

ZEYTİNBURNU

Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları!

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı Haber
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Haber
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Haber
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamalara tepki: Sabrın da bir sınırı var
İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamalara tepki: Sabrın da bir sınırı var
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
'Kilometre çetesi' polis operasyonuyla yakalandı
"Kilometre çetesi" polis operasyonuyla yakalandı
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Adem Büyük Deniz Türüç Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Olası İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınlandı! İstanbul depremi ilçelere göre muhtemel ölüm sayıları! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:59:51. #1.15#
title