Obezite Haberleri - Obezite Haber - Haberler

Obezite Haberleri
Obezite haber, Obezite son dakika haberleri ve gelişmeleri.
26 Haziran 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 26 Haziran 2022 Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31878 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Son dakika haberleri: 4 kişinin öldüğü kazanın ardından kardiyologdan sürücülere 'kalp krizi' uyarısı
Ufuk Söylemez'den 'Gıda Enflasyonu' Uyarısı: "Sağlıksız ve Yetersiz Beslenme Yetişkinlerde Diyabet ve Çocuklarda Bodurluk Riskini Artırdı"
Akşener: Sayın Erdoğan'ın Vicdanı Kapsama Alanı Dışında ve Kendisine Ulaşılamıyor
Çocukluğundan bu yana kilolarıyla başı dertte olan Nezaket teyze, sağlığına Elazığ'da kavuştu
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan korkutan açıklama: "Hastalıklarla boğuşur hale geleceğiz"
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: "Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda"
Bilimsel Çalışma: Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı
Uzman doktor uyardı: "Genel vücut ağrılarının altındaki neden yanlış ayakkabı seçimi"
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Tüketicilerin Yüzde 95'i Aç ve Yoksul
Kadınlar ve erkeklerin ideal egzersiz saatleri farklı: Sabah mı, akşam mı spor yapmalı?
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada"
KANSERDEN OBEZİTEYE, 200'DEN FAZLA HASTALIĞIN NEDENİ HORMONLAR, AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN GÜNDEMİNDE
43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Antalya'da başladı
Alman fütürist ve yazar Gerd Leonhard "dijital obezite"nin hayati risklerine dikkat çekti
Onursal Adıgüzel: "Veri Güvenliği Türkiye'nin En Önemli Meselesi Ama Çok Geriden Geliyoruz"
Öğrenciler Pink Floyd Çaldı, Ted Başkanı Pehlivanoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Arasında "The Wall" Esprisi Yapıldı
Bakan Özer: "'Bu ülkeye ne yaptım' diye baksam söyleyeceğim şey, 'Okulları açık tuttum' olurdu"
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden 'Pestisit' Uyarısı: Hem Üretici Hem de Tüketicinin Sağlığını Etkiliyor
Bakan Özer: "Dijital obeziteyle ilgili Türkçe metinlerimizde ciddi bir yetersizlik var"
EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN GETAT UYGULAMALARINDA DÜNYA İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAĞINA EMİNİM
TED, "dijital obezite salgını"nı uluslararası platformda tartışıp stratejik plan hazırlayacak