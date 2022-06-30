Obezite Haberleri - Obezite Haber - Haberler

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Obezite Haberleri

Obezite haber, Obezite son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ankara Üniversitesi ASPAM Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

Ankara Üniversitesi ASPAM Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

Obezite - Dün 15:59
Dyt. Tanoğlu: Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün

Dyt. Tanoğlu: Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün

Obezite - Dün 15:20
Muratpaşa Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik Doğa Kampı Başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin Çocuklara Yönelik Doğa Kampı Başladı

Obezite - Dün 12:06
'Obezite cerrahisi sonrası beslenmeye dikkat'

"Obezite cerrahisi sonrası beslenmeye dikkat"

Obezite - 27.06.2022
26 Haziran 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 26 Haziran 2022 Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31878 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

26 Haziran 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 26 Haziran 2022 Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31878 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Obezite - 26.06.2022
Uzmandan uyarı: 'Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli'

Uzmandan uyarı: "Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli"

Obezite - 23.06.2022
SOSYAL MEDYADA GÜZEL GÖRÜNME KAYGISI ÇOCUKLARDA YEME BOZUKLUKLARINI TETİKLEDİ

SOSYAL MEDYADA GÜZEL GÖRÜNME KAYGISI ÇOCUKLARDA YEME BOZUKLUKLARINI TETİKLEDİ

Obezite - 22.06.2022
Son dakika haberleri: 4 kişinin öldüğü kazanın ardından kardiyologdan sürücülere 'kalp krizi' uyarısı

Son dakika haberleri: 4 kişinin öldüğü kazanın ardından kardiyologdan sürücülere 'kalp krizi' uyarısı

Obezite - 22.06.2022
Ufuk Söylemez'den 'Gıda Enflasyonu' Uyarısı: 'Sağlıksız ve Yetersiz Beslenme Yetişkinlerde Diyabet ve Çocuklarda Bodurluk Riskini Artırdı'

Ufuk Söylemez'den 'Gıda Enflasyonu' Uyarısı: "Sağlıksız ve Yetersiz Beslenme Yetişkinlerde Diyabet ve Çocuklarda Bodurluk Riskini Artırdı"

Obezite - 22.06.2022
Adana'da Obezite Merkezi hastalara hizmet vermeye devam ediyor

Adana'da Obezite Merkezi hastalara hizmet vermeye devam ediyor

Obezite - 20.06.2022
30 yıllık kilolarından kurtuldu, 14 yaş gençleşti

30 yıllık kilolarından kurtuldu, 14 yaş gençleşti

Obezite - 20.06.2022
Gurbetçi obez aile Türkiye'de şifa buldu: 'Topluca olsun bitsin dedik'

Gurbetçi obez aile Türkiye'de şifa buldu: "Topluca olsun bitsin dedik"

Obezite - 20.06.2022
Sağlık ekipleri, hava, kara ve denizden acil vakaların imdadına yetişiyor

Sağlık ekipleri, hava, kara ve denizden acil vakaların imdadına yetişiyor

Obezite - 15.06.2022
Antalya'da ambulansın vakaya zamanında ulaşma kriteri merkezde yüzde 99.5

Antalya'da ambulansın vakaya zamanında ulaşma kriteri merkezde yüzde 99.5

Obezite - 15.06.2022

"Obezite cerrahisi sonrası beslenmeye dikkat"
Akşener: Sayın Erdoğan'ın Vicdanı Kapsama Alanı Dışında ve Kendisine Ulaşılamıyor

Akşener: Sayın Erdoğan'ın Vicdanı Kapsama Alanı Dışında ve Kendisine Ulaşılamıyor

Obezite - 15.06.2022
Dermatoloji Uzmanı Özeren: C vitamini içeren gıdalar cilt sağlığını destekliyor

Dermatoloji Uzmanı Özeren: C vitamini içeren gıdalar cilt sağlığını destekliyor

Obezite - 14.06.2022
Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa

Obezite - 13.06.2022
OPEN Türkiye obeziteye yönelik çalışmalarda rol üstlenmeye hazırlanıyor

OPEN Türkiye obeziteye yönelik çalışmalarda rol üstlenmeye hazırlanıyor

Obezite - 11.06.2022
Çocukluğundan bu yana kilolarıyla başı dertte olan Nezaket teyze, sağlığına Elazığ'da kavuştu

Çocukluğundan bu yana kilolarıyla başı dertte olan Nezaket teyze, sağlığına Elazığ'da kavuştu

Obezite - 11.06.2022
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan korkutan açıklama: 'Hastalıklarla boğuşur hale geleceğiz'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan korkutan açıklama: "Hastalıklarla boğuşur hale geleceğiz"

Obezite - 09.06.2022
Obezite, diz protezi ameliyatlarının daha genç yaşta yapılmasına yol açıyor

Obezite, diz protezi ameliyatlarının daha genç yaşta yapılmasına yol açıyor

Obezite - 08.06.2022
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: 'Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda'

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: "Sigara kullanan ve fazla kilosu olan kişiler risk grubunda"

Obezite - 08.06.2022
'Anne adayları 3'üncü ve 5'inci aylardaki muayenelerini ihmal etmemeli'

'Anne adayları 3'üncü ve 5'inci aylardaki muayenelerini ihmal etmemeli'

Obezite - 07.06.2022
Sağlık turistleri Türkiye'ye en çok göz hastalıkları için geliyor

Sağlık turistleri Türkiye'ye en çok göz hastalıkları için geliyor

Obezite - 07.06.2022
Kronik hastalıklar doğru beslenme yöntemleri ile kontrol altına alınabiliyor

Kronik hastalıklar doğru beslenme yöntemleri ile kontrol altına alınabiliyor

Obezite - 06.06.2022
Bilimsel Çalışma: Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı

Bilimsel Çalışma: Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı

Obezite - 06.06.2022
Obezite uyku apnesinin hem sebebi hem sonucu

Obezite uyku apnesinin hem sebebi hem sonucu

Obezite - 06.06.2022
Bilimsel Direktör Gürgan: 'Hem tatil yapın hem bebek sahibi olun'

Bilimsel Direktör Gürgan: "Hem tatil yapın hem bebek sahibi olun"

Obezite - 05.06.2022
Uzman doktor uyardı: 'Genel vücut ağrılarının altındaki neden yanlış ayakkabı seçimi'

Uzman doktor uyardı: "Genel vücut ağrılarının altındaki neden yanlış ayakkabı seçimi"

Obezite - 04.06.2022
Şırnak'ta bisiklet turu düzenlendi

Şırnak'ta bisiklet turu düzenlendi

Obezite - 03.06.2022
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Tüketicilerin Yüzde 95'i Aç ve Yoksul

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Tüketicilerin Yüzde 95'i Aç ve Yoksul

Obezite - 03.06.2022
Danimarkalı öğrenciler İzmir'de Türk kültürünü tanıdı

Danimarkalı öğrenciler İzmir'de Türk kültürünü tanıdı

Obezite - 03.06.2022
Dijital Obezite Çalıştayı yapıldı

Dijital Obezite Çalıştayı yapıldı

Obezite - 02.06.2022
Kadınlar ve erkeklerin ideal egzersiz saatleri farklı: Sabah mı, akşam mı spor yapmalı?

Kadınlar ve erkeklerin ideal egzersiz saatleri farklı: Sabah mı, akşam mı spor yapmalı?

Obezite - 31.05.2022
Noodle yemek zararlı mı? Noodle kısırlık yapar mı?

Noodle yemek zararlı mı? Noodle kısırlık yapar mı?

Obezite - 30.05.2022
Son iki yılda gençlerde kalp krizi oranında yüzde 20 artış

Son iki yılda gençlerde kalp krizi oranında yüzde 20 artış

Obezite - 30.05.2022
Akşehir'de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için yürüdü

Akşehir'de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için yürüdü

Obezite - 30.05.2022
Son iki yılda gençlerde kalp krizi oranında yüzde 20 artış

Son iki yılda gençlerde kalp krizi oranında yüzde 20 artış

Obezite - 30.05.2022
Prof. Dr. Örün: Emziren annede kanser riski azdır

Prof. Dr. Örün: Emziren annede kanser riski azdır

Obezite - 30.05.2022
Fazla kilo oranı en yüksek Avrupa ülkesi Türkiye oldu

Fazla kilo oranı en yüksek Avrupa ülkesi Türkiye oldu

Obezite - 27.05.2022
Çorum'da 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri' yapıldı

Çorum'da "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yapıldı

Obezite - 27.05.2022
Çorum'da 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri' yapıldı

Çorum'da "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yapıldı

Obezite - 26.05.2022
'Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri' yarıştı

"Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yarıştı

Obezite - 26.05.2022
Yumurtalık kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Yumurtalık kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Obezite - 26.05.2022
Türkiye Obezitede İlk Sırada

Türkiye Obezitede İlk Sırada

Obezite - 25.05.2022
Türk Mutfağı Haftası'nda Tunceli mutfağına yoğun ilgi

Türk Mutfağı Haftası'nda Tunceli mutfağına yoğun ilgi

Obezite - 25.05.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Mayıs 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Mayıs 2022

Obezite - 25.05.2022
'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında yemek yarışması düzenlendi

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yemek yarışması düzenlendi

Obezite - 24.05.2022
'Sağlık İçin Beslenmenin Rolü Konferansı' İstanbul'da düzenlenecek

"Sağlık İçin Beslenmenin Rolü Konferansı" İstanbul'da düzenlenecek

Obezite - 24.05.2022
Aliağa'da 'Hareket Et, Sağlıklı Kal' etkinliği düzenlendi

Aliağa'da "Hareket Et, Sağlıklı Kal" etkinliği düzenlendi

Obezite - 23.05.2022
Protokol çeltik ekti: Bafra Ovası'nda çeltik tohumları suyla uluştu

Protokol çeltik ekti: Bafra Ovası'nda çeltik tohumları suyla uluştu

Obezite - 23.05.2022
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada'

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada"

Obezite - 23.05.2022
KANSERDEN OBEZİTEYE, 200'DEN FAZLA HASTALIĞIN NEDENİ HORMONLAR, AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN GÜNDEMİNDE

KANSERDEN OBEZİTEYE, 200'DEN FAZLA HASTALIĞIN NEDENİ HORMONLAR, AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN GÜNDEMİNDE

Obezite - 23.05.2022
ANKARA 'Dijital obeziteye karşı dijital diyet yapmalıyız'

ANKARA 'Dijital obeziteye karşı dijital diyet yapmalıyız'

Obezite - 23.05.2022
Ergenlik döneminde uygulanan yanlış diyet sorunlara yol açıyor

Ergenlik döneminde uygulanan yanlış diyet sorunlara yol açıyor

Obezite - 23.05.2022
'10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi

"10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Obezite - 22.05.2022
Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Obezite - 22.05.2022
Obezite Merkezleri ile 'doya doya' zayıfladılar

Obezite Merkezleri ile "doya doya" zayıfladılar

Obezite - 21.05.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Mayıs 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Mayıs 2022

Obezite - 21.05.2022
Ağrı kesiciler hipertansiyon riskini artırıyor

Ağrı kesiciler hipertansiyon riskini artırıyor

Obezite - 20.05.2022
Yenişehir Belediyesi'nden kalp sağlığı semineri

Yenişehir Belediyesi'nden kalp sağlığı semineri

Obezite - 19.05.2022
'Kalp hastaları sıcak havalarda sıvı dengesine dikkat etmeli'

'Kalp hastaları sıcak havalarda sıvı dengesine dikkat etmeli'

Obezite - 19.05.2022
Ordu'da 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Ordu'da "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Obezite - 18.05.2022
43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Antalya'da başladı

43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Antalya'da başladı

Obezite - 18.05.2022
'Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi'

"Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi"

Obezite - 17.05.2022
Hipertansiyon gençleri de hedef alıyor

Hipertansiyon gençleri de hedef alıyor

Obezite - 17.05.2022
Sinsi hastalık hipertansiyonun tetikleyicisi: Stres

Sinsi hastalık hipertansiyonun tetikleyicisi: Stres

Obezite - 17.05.2022
Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi

Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi

Obezite - 17.05.2022
Kötü beslenme gençlerde 'iltihaplı bağırsak hastalıkları'nı artırdı

Kötü beslenme gençlerde "iltihaplı bağırsak hastalıkları"nı artırdı

Obezite - 17.05.2022
İzmit'te 200 kiloluk obez hasta evine vinçle çıkarıldı

İzmit'te 200 kiloluk obez hasta evine vinçle çıkarıldı

Obezite - 17.05.2022
Son Dakika | Dünyada her yıl 17 milyon kişiden 6 milyonu bu hastalıktan ölüyor

Son Dakika | Dünyada her yıl 17 milyon kişiden 6 milyonu bu hastalıktan ölüyor

Obezite - 16.05.2022
Sağlık için yürüdüler

Sağlık için yürüdüler

Obezite - 16.05.2022
Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Obezite - 15.05.2022
SPOR Konya'da maraton heyecanı yaşandı

SPOR Konya'da maraton heyecanı yaşandı

Obezite - 15.05.2022
Böbrek nakli bekleyen 22 bin kişi için duyarlılık oluşturma çağrısı

Böbrek nakli bekleyen 22 bin kişi için duyarlılık oluşturma çağrısı

Obezite - 15.05.2022
Karaciğer naklindeki başarı ABD'li profesörü Malatya'ya getirdi

Karaciğer naklindeki başarı ABD'li profesörü Malatya'ya getirdi

Obezite - 15.05.2022
Alman fütürist ve yazar Gerd Leonhard 'dijital obezite'nin hayati risklerine dikkat çekti

Alman fütürist ve yazar Gerd Leonhard "dijital obezite"nin hayati risklerine dikkat çekti

Obezite - 15.05.2022
Onursal Adıgüzel: 'Veri Güvenliği Türkiye'nin En Önemli Meselesi Ama Çok Geriden Geliyoruz'

Onursal Adıgüzel: "Veri Güvenliği Türkiye'nin En Önemli Meselesi Ama Çok Geriden Geliyoruz"

Obezite - 14.05.2022
5. Uluslararası Eğitim Forumu'nda konuşmacılar 'dijital obezite'yi anlattı

5. Uluslararası Eğitim Forumu'nda konuşmacılar "dijital obezite"yi anlattı

Obezite - 14.05.2022
Öğrenciler Pink Floyd Çaldı, Ted Başkanı Pehlivanoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Arasında 'The Wall' Esprisi Yapıldı

Öğrenciler Pink Floyd Çaldı, Ted Başkanı Pehlivanoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Arasında "The Wall" Esprisi Yapıldı

Obezite - 14.05.2022
Bakan Özer: ''Bu ülkeye ne yaptım' diye baksam söyleyeceğim şey, 'Okulları açık tuttum' olurdu'

Bakan Özer: "'Bu ülkeye ne yaptım' diye baksam söyleyeceğim şey, 'Okulları açık tuttum' olurdu"

Obezite - 14.05.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, 5. Uluslararası Eğitim Forumu'nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, 5. Uluslararası Eğitim Forumu'nda konuştu Açıklaması

Obezite - 14.05.2022
BAKAN ÖZER, DİJİTAL OBEZİTE TEMALI 5'İNCİ ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU'NA KATILDI

BAKAN ÖZER, DİJİTAL OBEZİTE TEMALI 5'İNCİ ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU'NA KATILDI

Obezite - 14.05.2022
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden 'Pestisit' Uyarısı: Hem Üretici Hem de Tüketicinin Sağlığını Etkiliyor

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden 'Pestisit' Uyarısı: Hem Üretici Hem de Tüketicinin Sağlığını Etkiliyor

Obezite - 14.05.2022
Bakan Özer: 'Dijital obeziteyle ilgili Türkçe metinlerimizde ciddi bir yetersizlik var'

Bakan Özer: "Dijital obeziteyle ilgili Türkçe metinlerimizde ciddi bir yetersizlik var"

Obezite - 14.05.2022
Aşırı et tüketimi sağlığa zararlı mı?

Aşırı et tüketimi sağlığa zararlı mı?

Obezite - 14.05.2022
EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN GETAT UYGULAMALARINDA DÜNYA İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAĞINA EMİNİM

EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN GETAT UYGULAMALARINDA DÜNYA İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAĞINA EMİNİM

Obezite - 14.05.2022
Karamürsel'de 'Sağlık İçin Hareket Et' etkinliği düzenlendi

Karamürsel'de "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi

Obezite - 14.05.2022
İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi başladı

İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi başladı

Obezite - 14.05.2022
İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi başladı

İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi başladı

Obezite - 13.05.2022
'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam' yürüyüşü gerçekleştirildi

"Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" yürüyüşü gerçekleştirildi

Obezite - 13.05.2022
'Rafine şekerli gıdalar kanser riskini artırabilir'

'Rafine şekerli gıdalar kanser riskini artırabilir'

Obezite - 12.05.2022
'Herkes İçin Yaşam Boyu Spor' yürüyüşü

"Herkes İçin Yaşam Boyu Spor" yürüyüşü

Obezite - 11.05.2022
TED, 'dijital obezite salgını'nı uluslararası platformda tartışıp stratejik plan hazırlayacak

TED, "dijital obezite salgını"nı uluslararası platformda tartışıp stratejik plan hazırlayacak

Obezite - 11.05.2022
Mardin'de 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü düzenlendi

Mardin'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi

Obezite - 11.05.2022
Obezite ameliyatı olan yakın arkadaşlar birbirinin refakatçisi oldu

Obezite ameliyatı olan yakın arkadaşlar birbirinin refakatçisi oldu

Obezite - 11.05.2022
Ankara Üniversitesinde 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği

Ankara Üniversitesinde "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği

Obezite - 10.05.2022
İzmir'de 'Dünya Hareketlilik Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi

İzmir'de "Dünya Hareketlilik Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi

Obezite - 10.05.2022
Ankara Üniversitesinde 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği

Ankara Üniversitesinde "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği

Obezite - 10.05.2022
Ağır Yaşamlar James öldü mü?

Ağır Yaşamlar James öldü mü?

Obezite - 14.09.2021
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