Obezite diş implantında komplikasyon riskini artırabiliyor

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Taha Aktaş, diş implantında, vücut kitle indeksi, diyabet, sigara kullanımı, ağız hijyeni ve diğer sistemik hastalıkların bir bütün olarak ele alınması ve tedavinin bu yönde planlanması gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Aktaş, ABD'de Philadelphia Veterans Affairs Medical Center'da, dental implant uygulanan 325 hastanın verilerinin incelendiği çalışmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aktaş, çalışmadan elde edilen verilerin, implant tedavisinde hastanın genel sağlık durumunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

Çalışmada, vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan hastalarda 5 yıl içinde peri-implantitis gelişme riskinin yüzde 34 olarak tespit edildiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Vücut kitle indeksi 30'un altında olan hastalarda ise bu oran yüzde 23 düzeyinde bulunuyor. Sigara kullanımı, diyabet ve yaş gibi diğer faktörler de değerlendirildiğinde obezitenin peri-implantitis gelişme olasılığında yüzde 56'lık artışla bağımsız bir risk faktörü olarak öne çıktığı görülüyor."

Aktaş, peri-implantitisin implant çevresinde gelişen önemli bir inflamatuvar hastalık olduğuna işaret ederek, sorunun implant çevresindeki yumuşak dokularda başlayan iltihabi sürecin implantı destekleyen kemik dokusunu etkilemesiyle ilerleyebileceğini anlattı.

Risk grubundaki hastalarda yakın takip önerisi

İmplant çevresinde kanama, şişlik, hassasiyet ve kemik kaybının görülebileceğine dikkati çeken Aktaş, hastalık ilerlediğinde implantın uzun dönem başarısı açısından ciddi bir sorun haline gelebileceğini vurguladı.

Aktaş, obezitenin yalnızca vücut ağırlığı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Obezite, vücutta kronik inflamasyonla ilişkili sistemik bir durumdur. Araştırmanın dikkat çektiği önemli noktalardan biri de implant çevresi dokuların genel sağlık durumundan bağımsız düşünülemeyeceğidir. Ağız içindeki iyileşme süreci ve dokuların inflamasyona verdiği yanıt, hastanın sistemik durumundan etkilenebilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Araştırmanın sonuçlarının yanlış yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Aktaş, çalışmanın obezitesi bulunan hastalara implant yapılamayacağı anlamına gelmediğini ancak hastaların tedavi öncesinde daha ayrıntılı değerlendirilmesi ve implant sonrasında daha yakın takip edilmesi gerektiğine işaret ettiğini kaydetti.

Aktaş, vücut kitle indeksi, diyabet, sigara kullanımı, ağız hijyeni ve diğer sistemik hastalıkların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İmplant planlamasında kişiye özel yaklaşımı önem arz eder. Her hastanın risk profili farklıdır. Özellikle birden fazla risk faktörünün bir arada bulunduğu hastalarda düzenli kontrollerin aksatılmaması gerekiyor. İmplant çevresinde kanama veya şişlik gibi belirtilerin erken dönemde fark edilmesi, oluşabilecek kemik kaybının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Dental implantların uzun dönem başarısında düzenli bakım ve kontrollerin önemi büyüktür. Hastalarda bazen implant yapıldıktan sonra tedavinin tamamen sona erdiği düşüncesi oluşabiliyor. Oysa implantların da doğal dişler gibi düzenli bakıma ihtiyacı var. Günlük ağız hijyeninin sağlanması, diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması ve implant çevresi dokuların belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle risk grubundaki hastalarda takip, implant tedavisinin önemli bir parçasıdır."