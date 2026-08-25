Obezite: Sadece Kilo Değil, Çok Yönlü Kronik Bir Sorun

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kaan Kurt, obezitenin yalnızca kilo artışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek bu durumun genetik, çevresel, metabolik ve yaşam tarzı faktörlerinin birlikte etkilediği, kronik bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Kurt, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, obezite değerlendirmesinde yalnızca tartıdaki rakamlara odaklanmanın yeterli olmadığını, bireyin sağlık geçmişi, günlük yaşam alışkanlıkları ve vücudunun genel işleyişinin birlikte ele alınması gerektiğini aktardı.

Vücudun doğal denge mekanizmalarının desteklenmesinin önemine işaret eden Kurt, kilo artışının; enerji kullanımından hormonların işleyişine, uyku düzeninden stres yanıtına kadar birçok sürecin etkisiyle ortaya çıkabildiğini kaydetti. Obezite yönetiminde kalıcı başarının yalnızca kilo kaybını hedeflemekten ziyade sağlığı etkileyen süreçlerin yeniden uyum içinde çalışmasına katkı sağlamakla mümkün olduğunu vurgulayan Kurt, "Vücudun sağlıklı çalışabilmesi için enerji üretimi, kas dokusunun korunması, iştah ve tokluk mekanizmalarının düzenlenmesi, bağırsak fonksiyonları, uyku düzeni ve stres yönetimi gibi sistemlerin dengeli şekilde işlemesi gerekir. Bu sistemler, birbiriyle sürekli etkileşim halindedir ve bir alandaki değişiklik, zamanla diğer alanları da etkileyebilir" dedi.

Beslenme, fiziksel aktivite ve yeterli sıvı tüketiminin, obezite ile mücadelede temel unsurlar arasında yer aldığını belirten Kurt, bu unsurların, bireyin yaşam şartlarına uygun ve sürdürülebilir bir bütün halinde planlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Gerekli durumlarda vitamin, mineral ve diğer besin ögeleri düzeylerinin değerlendirilmesinin de sürecin bir parçası olduğunu aktaran Kurt, amaçlarının, bilinçsiz takviye kullanımını teşvik etmek değil tespit edilen eksikliklerin, bilimsel veriler doğrultusunda giderilmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Obezite yönetimindeki hedefin yalnızca kilo vermek olmadığını belirten Kurt, metabolik sağlığın iyileştirilmesi, kas kütlesinin korunması, kronik hastalık riskinin azaltılması, günlük enerji düzeyinin artırılması ve yaşam kalitesinin desteklenmesinin de sürecin önemli kazanımları arasında bulunduğunu aktardı. Ayrıca her bireyin sağlık durumunun ve ihtiyaçlarının farklı olduğuna dikkati çeken Kurt, obezite yönetiminde kısa süreli ve standart çözümler yerine bilimsel temellere dayanan, kişiye özel ve uzun vadede sürdürülebilir yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı