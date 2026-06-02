CHP'li Pala: Tüik Verileriyle Sağlıkta Dönüşüm Programının Çöktüğü Ortaya Kondu

(TBMM) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Toplumda obezite ve tütün kullanım oranlarında düşüş beklenirken artış yaşandığına dikkati çekerek, "TÜİK bugün açıkladığı verilerle Sağlık Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu politikaların geçersiz olduğunu, sağlıkta dönüşüm programının bir kez daha çöktüğünü ortaya koymuştur" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Türkiye Sağlık Araştırması 2025" verilerini değerlendirdi.

TÜİK'in açıklamasında halk sağlığı alanına özgü bazı konuların görülme sıklıklarının yer aldığına işaret eden Pala, daha önce Türkiye'de ölüme yol açan etmenler arasında en önde yer alan beş etmeni sıraladıklarını hatırlattı. Bunlar içerisinde birinci sırada yüksek vücut kitle endeksinin, yani aşırı kiloluluk ve şişmanlığın olduğunu, ardından tütün kullanımının geldiğini daha önce söylediklerini belirten Pala, TÜİK verilerine göre obez bireylerin oranında artış yaşandığına dikkati çekti. Pala, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef daha önceki yıllarla kıyaslandığında bir azalma beklenirken artış olması, Türkiye'de şişmanlığa karşı yürütülen programların işe yaramadığının da bir kanıtı. Sayın Sağlık Bakanı'nın yaptığı gibi böyle meydanlarda, ortalık yerde yakaladığının boyunu, kilosunu ölçerek obezite ile mücadele edilmediğinin kanıtını bize TÜİK gösteriyor. Obezite ile böyle mücadele edilmez. Obezite bir halk sağlığı sorunu. Önce arkasında yatan kök nedenleri ortaya koyup o nedenlere bir iş yapmak lazım."

Pala, tütün kullanımının Türkiye'de son yıllarda giderek arttığı yönünde daha önce de uyarılarda bulunduklarını anımsattı. Dünyada özellikle son 10 yıllık dönemde geçmiş yıllara oranla elektronik sigara denilen birtakım tütün ürünlerinin zararlarının daha fazla gündeme gelmeye başladığına işaret eden Pala, Türkiye'de bu ürünlere erişimin kolay olmasını eleştirdi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI POLİTİKALARI SINIFTA KALMIŞTIR"

Tütün kullanımının başta akciğer ve gırtlak kanseri olmak üzere birçok kansere yol açtığının bilinmesine rağmen Sağlık Bakanlığı politikalarının sınıfta kaldığını dile getiren Pala, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sağlık Bakanlığı bir yandan yeterince tütün karşıtı politikayı hayata geçirmemekte, öte yandan da tütün endüstrisi başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere, gençler olmak üzere yeni tütün içici bir kesimi maalesef Türkiye'de gündeme taşımaktadır. Buradan şunu söylemek mümkün: TÜİK bugün açıkladığı verilerle Sağlık Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu politikaların geçersiz olduğunu, sağlıkta dönüşüm programının bir kez daha çöktüğünü ortaya koymuştur."

"İKTİDARA GELİR GELMEZ BU SİSTEMİ KURACAĞIZ"

Sağlık sisteminin amacının insanların hem daha uzun yaşamasını hem de yaşadıkları süre içerisinde sağlıklı kalmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Pala, "Eğer biz sağlık sistemini insanların hem daha uzun yaşamasını hem de yaşanılan süre içerisinde daha sağlıklı yaşamlarını sağlamak üzerinden tanımlıyorsak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sağlık politikalarının iflas ettiğini artık yalnızca biz değil TÜİK verileri bile ortaya koymaktadır. Bu sağlık sistemini değiştirmemiz gerekir. Toplumun gerçek sorunlarını önceleyen kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık sistemine ihtiyacımız var ve iktidara gelir gelmez bu sistemi kuracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA