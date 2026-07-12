Söke'de vatandaşların hareket yaşı ölçüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde, Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı kapsamında yürütülen 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası çerçevesinde vatandaşlara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen saha çalışmaları kapsamında Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara denge, kas kuvveti ve fonksiyonel hareket testleri uygulandı. Testler ile katılımcıların fiziksel performansları değerlendirilirken, aktif yaşamın sağlıklı bir yaşam sürdürmedeki önemi hakkında da bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, düzenli fiziksel aktivitenin obezite başta olmak üzere birçok kronik hastalığın önlenmesindeki rolüne dikkat çekilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe destek veren Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yönetimi ve personeline teşekkür ederek, vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı