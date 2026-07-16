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Kütahya Şehir Hastanesi'nden şeker tüketimine karşı farkındalık etkinliği

Kütahya Şehir Hastanesi'nden şeker tüketimine karşı farkındalık etkinliği
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde sağlıklı beslenme farkındalığı için düzenlenen etkinlikte, aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulandı. Vatandaşlara gıda etiketlerini okumaları çağrısı yapıldı.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla şeker tüketimine dikkat çeken bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Şehir Hastanesi Diyetisyen Ekibi ile Eğitim Hemşireleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak bilinçli beslenmenin önemi vurgulandı.

Diyetisyenler tarafından yapılan bilgilendirmede, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel unsurlarından birinin şeker tüketiminin sınırlandırılması olduğu belirtildi. Özellikle hazır gıdalar satın alınırken ürün etiketlerinde yer alan şeker miktarı ve şeker türünün mutlaka incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, fazla miktarda şeker ve şekerli gıda tüketiminin gereksiz enerji alımına neden olarak kilo artışı ve obezite riskini artırdığına dikkat çekildi. Bunun yanı sıra, şekerli gıdaların aşırı tüketiminin besin değeri yüksek diğer gıdaların tüketimini azaltabileceği kaydedildi.

Uzmanlar, aşırı şeker tüketiminin metabolik sendrom, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalıkları ile diş çürüğü gibi birçok sağlık sorunuyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek vatandaşlara dengeli beslenme alışkanlığı kazanmaları çağrısında bulundu.

Kütahya Şehir Hastanesi yetkilileri, etkinlik kapsamında "Etiketi Oku, Gizli Şekeri Gör!" sloganıyla vatandaşları gıda etiketlerini dikkatle okumaya ve bilinçli tüketim yapmaya davet etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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