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Kayseri devlet hastanesi hekimlerine eğitim

Kayseri devlet hastanesi hekimlerine eğitim
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Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Devlet Hastanesi'nde görevli hekimlere Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin koruyucu sağlık hizmetleri hakkında eğitim düzenledi. Eğitimde obezite, sigara bırakma, kanser taramaları ve kronik hastalıklarla mücadele gibi konular ele alındı.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Kayseri Devlet Hastanesi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hastanemizde görev yapan hekimlere eğitim düzenlendi.

Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Yasin Yüksel ve Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Büyükaladağ tarafından verilen eğitime, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Doğan, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rabia Özlem Ulutabanca, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl ile hastane idarecilerimiz katıldı. Eğitimde, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda; sağlıklı beslenme ve obezite danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, sigara bırakma hizmetleri, kanser taramaları, kronik hastalıklarla mücadele, kadın ve üreme sağlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile sosyal hizmet danışmanlığı konularında bilgilendirme yapıldı. Programda, hekimlerin uygun hastaları Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirmelerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracağı vurgulandı.

Eğitim sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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