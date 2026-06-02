CHP'li Pala, mevcut sağlık sisteminin değiştirilmesi gerektiğini söyledi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık sisteminin kamucu, eşit ve ücretsiz hale getirileceğini belirterek, obezite ve tütün kullanımındaki artışa dikkat çekti.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Sağlık sistemini değiştirmemiz gerekir. Toplumun gerçek sorunlarını önceleyen, kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık sistemine ihtiyacımız var ve iktidara gelir gelmez bu sistemi kuracağız." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Türkiye Sağlık Araştırması verilerinin açıkladığını anımsatarak, obez bireylerin oranında artış görüldüğünü söyledi.

Türkiye'de obeziteye karşı yürütülen programların işe yaramadığını savunan Pala, bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin arkasında yatan kök nedenleri ortaya koyup o nedenlere dönük çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

CHP'li Pala, Türkiye'de tütün kullanımının son yıllarda giderek arttığını dile getirerek, Sağlık Bakanlığı politikalarının bu konuda sınıfta kaldığını ileri sürdü.

Türkiye'de tütün endüstrisinin etkili olduğunu aktaran Pala, şunları kaydetti:

"Buradan da anlaşıldığı gibi Sağlık Bakanlığı bir yanda yeterince tütün karşıtı politikayı hayata geçirememekte öte yandan da tütün endüstrisi başta çocuklar ve kadınlar, gençler olmak üzere yeni tütün içici bir kesimi maalesef Türkiye'de gündeme taşımaktadır. Bu sağlık sistemini değiştirmemiz gerekir. Toplumun gerçek sorunlarını önceleyen, kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık sistemine ihtiyacımız var ve iktidara gelir gelmez bu sistemi kuracağız."

Kaynak: AA / Meriç Ürer
