Siirt'te 14 bin 500 öğrenciye obezite taraması

Siirt'te 14 bin 500 öğrenci "Büyüme, Gelişme ve Obezite Projesi" kapsamında sağlık taramasından geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan "Büyüme, Gelişme ve Obezite Projesi" kapsamında kent genelindeki okullarda öğrencilerin boy ve kilo ölçümleri yapılarak büyüme ve gelişim durumları değerlendirildi.

Anaokulundan lise son sınıfa kadar öğrencilerin dahil edildiği çalışmada, yaş ve cinsiyet bilgileriyle birlikte boy ve kilo verileri analiz edildi.

Taramalar sonucunda gelişim geriliği, boy kısalığı, kilo eksikliği veya obezite riski taşıyan öğrenciler belirlenerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyüme ve Gelişme Polikliniğine yönlendirildi.

Proje kapsamında ayrıca İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yürütülen işbirliği çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre öğrencilerin çeşitli spor branşlarına yönlendirilmesi sağlandı.

"Bütün okulları bitirmeyi düşünüyoruz"

İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliği protokolü çerçevesinde başlatılan "Büyüme, Gelişme ve Obezite Projesi" kapsamında taramaları kent genelindeki okullarda uygulamaya koyduklarını söyledi.

Siirt'te geçen yıl eylül ayında projenin başlatıldığını ve olumlu gelişmelerin sağlandığını dile getiren Hacıoğlu, "Eylül ayından beri Siirt genelinde anaokulundan lise son sınıf öğrencilerine kadar herkesi taradık. 52 okulu bitirdik. Şu ana kadar 14 bin 500 kişi tarandı. Bu 14 bin 500 kişiden 2 bin 717'si boyu kısa, kilosu az ya da vücut kitle indeksi yüksek olan öğrencilerden oluşuyor. Bu öğrenciler Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyüme ve Gelişme Polikliniğine yönlendirildi." dedi.

Öğrencilerin yalnızca sağlık açısından değil, fiziksel aktivite yönünden de desteklendiğini anlatan Hacıoğlu, taraması yapılan öğrencilerin takibinin yapıldığını belirtti.

Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Büyüme ve Gelişme Polikliniği açtık. Çocuk doktorumuz burada hizmet veriyor. Doktorumuz çocukları muayene ediyor, gerekliyse tahlillerini alıyor. İşlemlerini bitirdikten sonra öğrencileri Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki diyetisyenimize gönderiyoruz. Diyetisyenimiz değerlendirdikten sonra İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında öğrencileri çeşitli spor branşlarına yönlendiriyoruz. Aktif bir hayat yaşamalarını sağlıyoruz. Bütün okulları bitirmeyi düşünüyoruz. Öğrencilerin sürekli takibini yapacağız."

"Poliklinikte çocukların gelişimleri takip edilmekte"

Projede yer alan diyetisyen Nevzat Ertaş da okul çağındaki öğrencilerin boy, kilo, yaş ve cinsiyet verilerine göre değerlerinin hesaplandığını belirterek, gelişim geriliği veya fazla kilo riski taşıyan çocukların tespit edildiğini söyledi.

Bu öğrencilerin Büyüme ve Gelişme Polikliniğine yönlendirildiğini kaydeden Ertaş, projenin yalnızca obeziteyle mücadeleyi değil gelişim geriliği yaşayan çocukların erken dönemde tespit edilmesini de amaçladığını kaydetti.

Ertaş, "Amacımız gelişim gerilikleri veya obezite gibi durumların erken dönemde saptanması ve bunların beslenme ve diyetle çözümünü sağlayabilmek. Proje kapsamında poliklinikte çocukların gelişimleri takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Projenin yeni eğitim öğretim yılında da devam edeceğini bildiren Ertaş, okul yönetimleri, öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını anlattı.

Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu Müdürü Abbas Balcı ise uygulamanın öğrencilerin sağlık durumlarının erken dönemde tespit edilmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Öğrencilerin boy ve kilo ölçümlerinin düzenli olarak sisteme işlendiğini belirten Balcı, risk grubunda bulunan çocukların uzmanlar tarafından takip edildiğini vurguladı.

Obezitenin çağın önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkati çeken Balcı, projenin sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Öğrencilerden Elif Arya Tarlak da okulda yapılan ölçümler ve bilgilendirme faaliyetlerine katıldığını belirtti.

Obezitenin etkileri ve sağlıklı beslenme konusunda bilgi aldıklarını ifade eden Tarlak, "Sağlıklı kalmamız için günde en az bir saat fiziksel aktivite yapmalıyız. Ayrıca haftada en az 3 gün kaslarımızı ve kemiklerimizi güçlendiren aktiviteler yapmalıyız." dedi.

Öğrencilerden Berat Irak ise yapılan ölçümlerin ardından sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildiklerini aktardı.