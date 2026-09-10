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Obezite için yürüdüler

Obezite için yürüdüler
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde obeziteye karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde obeziteye karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi.

Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı hayat, sağlıklı nesiller" temasıyla obezite farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Obezitenin oluşturabileceği olumsuz etkilerin anlatıldığı pankartların taşındığı yürüyüş, çarşı merkezinde yapıldı. Vatandaşların meraklı bakışlarıyla gerçekleştirilen etkinlik büyük bir ilgi gördü. Etkinlikte "Sağlığımız için hareket ediyor, obeziteye karşı birlikte adım atıyoruz" teması vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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