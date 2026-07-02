Haberler

Obezite tedavisinde kullanılan tirzepatid ve semaglutid içerikli ilaçlar depresyon ve kaygı riskini azaltabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yapılan araştırma, tirzepatid ve semaglutid etken maddeli obezite ilaçlarının kaygı ve depresyon riskini düşürebileceğini gösterdi. Çalışma, 2020-2025 arası sağlık kayıtlarını inceledi.

ABD'de yapılan araştırma, obezite tedavisinde kullanılan tirzepatid ve semaglutid etken maddeli ilaçların, kaygı ve depresyon riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

2020 ile 2025 yılları arasında ülkedeki TriNetX elektronik sağlık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, obezite tanısı bulunan ve ilk kez tirzepatid veya semaglutid tedavisine başlayan yetişkinleri, diğer zayıflama ilaçlarını kullanan hastalarla karşılaştırdı.

Çalışmada tip 2 diyabeti bulunan ve bulunmayan kişiler, ayrı ayrı değerlendirildi.

Buna göre uzmanlar, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, kan şekeri düzeyi, eşlik eden hastalıklar ve kullanılan ilaçlar gibi çok sayıda değişkeni eşleştirerek gruplar arasında daha güvenilir karşılaştırmalar yaptı.

Tip 2 diyabeti bulunan obezlerde hem tirzepatid hem de semaglutid kullananlarda depresyon, kaygı, duygu durumu ve bilişsel bozukluk tanılarının görülme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, çalışmanın gerçek yaşam verilerine dayandığını ancak gözlemsel nitelikte olduğunu, elde edilen sonuçların bu ilaçların depresyon, kaygı ya da bunamayı önlediği anlamına gelmediğini belirtti.

Çalışmanın sonuçları, "Communications Medicine" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda

Bosna Hersek ve ABD kozlarını paylaştı: İşte turu geçen ülke
Fuat Oktay'dan Özel'in Financial Times yazısına tepki: Klasik vesayet özleminin yeni bir tezahürü

Fuat Oktay'dan Özel'in yabancı bir gazeteye yazdığı yazıya sert tepki
Taciz mağduru Tuana'nın öldüğü kazada 'olası kastla öldürme' davası! Ağır cezada yargılanacak

Taciz mağduru Tuana'nın öldüğü kazada "olası kast" vurgusu
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk