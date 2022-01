O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye kim birinci oldu? O Ses Türkiye kim şampiyon oldu? O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu mu?

O Ses Türkiye kim birinci oldu? Merakla beklenen O Ses Türkiye finaline gelindi. Yarışmacılar final performanslarını sergilerken izleyiciler de O Ses Türkiye kim şampiyon oldu 2022? O Ses Türkiye kim birinci oldu? O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu mu? sorularını merak ediyor. Peki, O Ses Türkiye kim kazandı? O Ses Türkiye birincisi kim oldu? O Ses Türkiye kim şampiyon oldu 2022? O Ses Türkiye kim birinci oldu? O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye'de yarı finaller sona erdi finale yükselmeyi hak kazananlar ise belli oldu:

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Mert Yenihayat

Şevval Ekiz

Devrim Seyrek

Ebru Gündeş'in takımı

Mustafa Açıkgöz

Wafa

Yaşam Hancılar

Murat Boz'un takımı

Anastasıa Budakya

Hakkı İlek

Oğuzhan Koç'un takımı

Yunus Emre Çelik

Hasan Koçak

O SES TÜRKİYE KİM BİRİNCİ OLDU?

O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı sona erdi. Final 21 Ocak Cuma akşam 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. O Ses Türkiye birincisi bu akşam belli olacak.

O SES TÜRKİYE KİM ŞAMPİYON OLDU?

O Ses Türkiye'de henüz şampiyon belli olmadı. Finalde Beyazıt Öztürk'ün ve Ebru Gündeş'in takımından 3'e yarışmacı, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un takımından 2'şer yarışmacı şampiyon olmak için son performanslarını gösterecek. O Ses Türkiye'de şampiyon belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

O SES TÜRKİYE YARIŞMA KURALLARI NELERDİR?

O Ses Türkiye programında dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma formatı seneden seneye değişiklik göstermektedir.

Kör Seçmeler: Yarışmanın birinci turudur. Jüri üyeleri adayları sahneye arkası dönük bir şekilde dinler. Eğer adayın sesini beğenirse butona basar ve bulunduğu koltuk sahneye doğru döner. Şarkı bittikten 3 saniye sonrasına kadar tüm jüriler butona basabilir. Eğer bir yarışmacıyı birden fazla jüri beğenip butona basarsa bu kez yarışmacı ekibine katılmak istediği jüri üyesini seçer ve seçtiği jürinin ekibine katılır. Her jüri üyesinin belirli bir kontenjanı vardır ve seneye göre değişir. 3. sezonda her jürinin 32, 4. sezonda 53 ve 5. sezonda 65-70 ses vardı.

İkinci Tur: Yarışmanın ikinci turudur. Bu tur ilk 4 sezonda bulunmamaktadır. İlk defa 5. sezonda bu formata eklenmiştir.

Grup Turu: Her takımdaki yarışmacılar 5-6 kişilik gruplar oluştururlar ve Kör Seçmeler'deki performanslarını kamera arkasında koçlarının önünde bir kez daha sunuyorlar. Grup birincisi doğrudan düello turuna çıkmaktadır. İkinci ve üçüncüler İkinci Şans Eşleşmesi'ne katılırken geri kalanlar doğrudan elenmiştir.

İkinci Şans Eşleşmesi: Her gruptan iki kişi birebir düello yaparak farklı şarkılar söylediler. Sonucunda koç düellolara kimleri çıkaracağını karar verir. İki kişiden biri üst tura çıkar diğeri elenir.

Düello: İlk 4 sezonun ikinci; 5. sezonun üçüncü turudur. Her bir jüri üyesi ekibindeki yarışmacıları ikişerli veya üçerli eşleştirerek sahnede yarıştırır. Yarışmacılar aynı şarkıyı söyleyerek birbirleriyle düet yaparlar. Sonucunda koç yarışmaya kiminle devam edeceğini seçer. Kazanan üst tura geçer.

Transfer: İlk 2 sezonda bulunmamaktadır. İlk defa 3. sezonda formata girdi. Düellolarda elenenler belirlendikten sonra elendiği takımın koçu dışındaki diğer 3 koça yarışmacıyı kendi takımına almak isteyip istemediği sorulur. Kör Seçmeler turunda olduğu gibi jüriler butonlara basarlar ve eğer bir yarışmacıyı birden fazla jüri isterse seçim yarışmacıya bırakılır. Seçilen yarışmacılar ise yarışmanın üst turuna geçmeye hak kazanır.

Birebir: İlk 4 sezonun üçüncü turudur. 5. sezonda kaldırılmıştır. Üçüncü turdan itibaren yarışmacılar şarkıyı tek başına söyler. Yine ikişerli veya üçerli eşleşerek biri bir üst tura geçer. Yalnızca 4. sezonda bu turda transfer bulunmaktadır.

Çapraz Eşleşmeler: Bu tur ilk 3 sezonda bulunmamaktadır. İlk defa 4. sezonda bu formata eklenmiştir. Bu turda yarışmacılar farklı ekiplerdeki yarışmacılarla ikişerli ya da üçerli eşleşerek sırayla farklı şarkılar söylemektedirler. Bu turda seçimi stüdyodaki 450 seyirci ellerindeki butonlarla belirler. Sesi beğenenler 1'e beğenmeyenler 2'ye basar. Seyircilerin istedikleri kadar sesi beğenme hakları vardır. En yüksek yüzdesi olan yarışmacı Canlı Yayınlar'da yarışmaya hak kazanır.

Canlı Yayınlar: Önceki turların tersine banttan yayınlanmayan oylamanın SMS ile yapıldığı (5. sezondan itibaren hem SMS hem de TV8 Yan Ekran Uygulaması kullanılabilir.) final turlarıdır.

Çeyrek Final: Bu turda kalan 16 yarışmacı 4'erli şekilde ayrılarak performanslarını sergiler. Her performanstan sonra 2 dakikalık SMS oylaması sonucu her 4 gruptan sonuncu olan 1 kişi toplamda 4 kişi yarışmaya veda eder. Çeyrek Final'in 2. aşamasında kalan 12 yarışmacı 3'erli şekilde ayrılır ve yine her gruptan 1 kişi elenerek Yarı Final'de yarışacak 8 kişi belirlenir.

Yarı Final: Bu turda ise kalan 8 yarışmacı 4'erli şekilde ayrılarak performanslarını sergiler. Her performanstan sonra 2 dakikalık SMS oylaması sonucu her 2 gruptan sonuncu olan 1 kişi toplamda 2 kişi yarışmaya veda eder. Yarı Final'in 2. aşamasında kalan 6 yarışmacı 3'erli şekilde ayrılır ve yine her gruptan 1 kişi elenerek Final'de yarışacak 4 kişi belirlenir.

Final: Bu turda ise 4 yarışmacı ikişer tane şarkı söyler. Yapılan SMS oylaması ile önce 4. öğrenilir. Ondan sonra kalan 3 yarışmacı eski performanslarından birini seslendirir ve üçüncü belirlenir. Son olarak kalan 2 yarışmacı eski performanslarından bir tane daha seslendirir ve SMS oylamasında Türkiye'nin O Ses'i ortaya çıkar.

