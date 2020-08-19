Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin kaç yaşında nereli? Nuri Şahin hangi pozisyonda oynuyor? Nuri Şahin hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Nuri Şahin, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Nuri Şahin kaç yaşında nereli? Nuri Şahin hangi pozisyonda oynuyor? Nuri Şahin hangi takımlarda oynadı? Nuri Şahin kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nuri Şahin, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin hangi takımlarda oynadı? Nuri Şahin kaç yaşında nereli? Nuri Şahin hangi pozisyonda oynuyor?

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Eylül 1988

Nuri Şahin kaç yaşında: 31 yaşında

Nuri Şahin nereli: Lüdenscheid, Almanya

Eğitim: Harvard İşletme Okulu

Pozisyon: Orta saha

Numara: 18 (Borussia Dortmund/ Orta saha), 8 (Borussia Dortmund/ Orta saha), 4 (Liverpool FC/ Orta saha)

BORUSSİA DORTMUND

Futbola doğduğu yerin yerel takımlarından RSV Meinerzhagen'de başlayan Nuri Şahin, 2001 yılında Borussia Dortmund'un altyapısına transfer edildi. Borussia'da yıldızı 2005-06 sezonunun başında parlayan Şahin'in ilk profesyonel maçı Intertoto Kupası'nda deplasmanda Sigma Olomouc ile oynadıkları maç olmuştur. Şahin, 66. dakikada oyuna girerek Borussia Dortmund'un Avrupa maçlarında oynayan en genç futbolcusu unvanını edinmiştir.

Nuri, 6 Ağustos 2005 günü 16 yaş 334 günlük iken Bundesliga'da VfL Wolfsburg deplasmanında forma giyerek bu ligde ilk 11'de maça başlayan en genç oyuncu unvanını da kazanmıştır. 13 Ağustos'taki Schalke 04 maçında ise ilk kez taraftarının karşısına çıkmıştır. Bu maçtan sonra bir süre kadroda yer almayan Nuri, 10. haftadan itibaren tekrar takımda yer almaya başlamıştır. 26 Kasım 2005 günü Nürnberg ile oynanan maçta gol atarak Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu unvanını da hanesi eklemiş oldu. Nuri, o sezon ligde 7. olan Dortmund'da 1 gol 6 asistlik bir performans göstermiştir.

Sonraki sezonda ise ilk hafta maçı olan Bayern Münih maçında oynayan Nuri, sonraki birkaç hafta Borussia Dortmund II'de forma giymiştir. Daha sonra yine a takıma dönen Nuri, genel olarak ikinci yarıda oyuna giren yedek oyuncu görüntüsünde oldu.

FEYENOORD

Nuri Şahin, kulübü Borussia Dortmund tarafından 5 Temmuz 2007 tarihinde Feyenoord'a kiralik verilmiştir. Bu takımda ilk 11'e hemen giren Nuri takımının ligdeki ikinci, kendisinin ise takımdaki ilk resmî maçı olan NAC Breda maçında 5-0'lık galibiyete iki golüyle katkıda bulunarak Feyenoord kariyerine görkemli bir başlangıç yapmıştır. Kulübü o sezonu 6. olarak bitirse de Nuri, sezon boyunca 6 gol kaydederek kariyerinin o döneme kadarki en iyi performansına ulaşmıştır.

II. DORTMUND DÖNEMİ

2008-09 sezonuna Borussia Dortmund II'de başlayan Nuri, ilk maçında iyi performansını golle süsleyince, tekrar a takıma yükselmiştir. Takımı son hafta aldığı sonuçla 6. olup, Avrupa kupalarına katılma hakkını kaybetmesine rağmen Nuri 2 gol ve 4 asist ile etkili bir performans göstermiştir. 2008-09 sezonunda ilk kez UEFA Kupası'nda forma giyen Nuri, 1. tur ikinci maçında Udineseye penaltı atışlarında takımının ilk golünü atsa da Dortmund, penaltılarla rakibine elenerek o sezonki Avrupa macerası sonlanmıştır.

2009-10 sezonunda Borussia'nın değişmez oyuncularından olan Nuri, 34 maçın 33'ünde forma giymiş ve 4 gol, 8 asist kaydetmiştir.

Nuri Şahin, 2010-11 sezonunda da Borussia'nın değişilmez futbolcularından birisi olmuştur. Kulübünün Bundesliga şampiyonluğunu ligin bitimine iki hafta kala ilan etmesiyle Bundesliga'da şampiyonluk sevinci yaşamış ve kariyerinin en önemli başarısına imza atmıştır. Borussia'nın lig şampiyonluğu yolunda takımının en önemli kozlarından olan futbolcu sezon boyunca 30 lig maçında 6 gol atmış ve 8 asist yapmıştır. Takım arkadaşları tarafındansa şampiyonluğun mimarı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Bundesliga'da oynayan tüm futbolcular arasındaki bir ankette de sezonun en iyi oyuncusu olarak seçilmiştir.

REAL MADRİD

Nuri Şahin, 9 Mayıs 2011 tarihinde Signal Iduna Park'ta yaptığı basın toplantısı sırasında basında yer alan Real Madrid'e transferi konusundaki dedikoduları doğrulamıştır.Real Madrid ise resmî internet sitesinden futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını ve bonservisine 10.000.000€ ödendiğini duyurmuştur. Futbolcunun alacağı yıllık maaş ise brüt 4.000.000€, net 2.500.000€ olarak açıklanmıştır.

6 Kasım 2011 tarihinde Osasuna takımı ile oynanan maçta 66. dakikada oyuna dahil olarak, Real Madrid'deki ilk resmi maçına çıkmıştır. 22 Kasım 2011 tarihinde Santiago Bernabéu'da oynanan Real Madrid - Dinamo Zagreb karşılaşmasında ise takımı adına ilk kez ilk on birde sahaya çıkmış ve 90 dakika sahada kalmıştır. Real Madrid formasıyla ilk resmi golünüyse 20 Aralık 2011 tarihinde Ponferradina takımıyla oynanan ve 5-1 kazanılan Copa del Rey maçının 44. dakikasında atmıştır.

Şahin, kulüpteki bu ilk sezonunda ise La Liga şampiyonluğunu yaşamıştır. İlk sezonunda sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Nuri, takım teknik direktörü José Mourinho tarafında 4 La Liga, 2 Kral Kupası, 4 de UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 10 maçta oynatılmış, bu maçlarda 2 gol atmış ve 1 asist yapmıştır.

LİVERPOOL

2011-12 sezonunda sakatlığı nedeniyle Real Madrid kariyerine iyi bir başlangıç yapamayan futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılması gündeme gelmiştir. Medyada yer alan ayrılık iddiaları sonrası Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho bir röportajında futbolcunun 2012-13 sezonunu başka bir takımda kiralık olarak geçireceğini açıklamıştır. Bu açıklamanın ardından medyada Şahin'in yeni kulübünün Arsenal olduğuna dair haberler çıkmıştır. Fakat 25 Ağustos 2012 tarihinde Liverpool Teknik Direktörü Brendan Rodgers yaptığı açıklamada futbolcunun transferinin neredeyse tamamlandığını açıklamıştır. Ertesi gün ise Nuri Şahin resmî olarak Liverpool'a kiralık imza atmıştır.

Liverpool'daki ilk maçına 2 Eylül 2012 tarihinde Arsenal ile oynanan ve 2-0 kaybedilen lig karşılaşmasında çıkmıştır. Bu takımla ilk Avrupa kupası maçınaysa 20 Eylül 2012 tarihinde 5-3 kazanılan Young Boys deplasmanında çıkmıştır. Nuri bu maçta takımının ikinci golünün asistini yapmıştır. Liverpool kariyerinin ilk golünü ise 26 Eylül 2012 tarihinde EFL Cup 3. tur maçında 2-1 kazanılan West Bromwich deplasmanında atmıştır. Maçın 17. ve 82. dakikalarında attığı 2 gol ile takımının 2-1 galip gelmesini sağlamıştır. Premier League'deki ilk golünü de 26 Eylül 2012 tarihinde oynanan ve 5-2 kazanılan Norwich City karşılaşmasında atmıştır. Maçın 47. dakikasında takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetmiştir. Aynı maçta Luis Suárez'in bir golünde de asist yapmıştır.

Nuri'nin Liverpool kariyeri 2012-13 sezonu devre arasında sonlanmıştır. Kulüp ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden futbolcu kiralık olarak eski kulübü Borussia Dortmund'a dönmüştür.

III. DORTMUND DÖNEMİ

2013 yılında satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllığına Borussia Dortmund'a imza atan Nuri taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Transferinin ardından ilk lig maçı kadrosuna alınan futbolcu 19 Ocak 2013 tarihindeki SV Werder Bremen karşısında 84. dakikada oyuna girerek III. Dortmund döneminin ilk lig maçına çıkmıştır. 2014 yılının nisan ayında ise bonservisi 7.000.000€ bedelle Real Madrid'den alınmıştır. 2016/17 Sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Legia Warszawa' yı 8-4 yendikleri maçta 3. golü atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 19 maçta ilk kez gol atmış oldu. Böylelikle Nuri Şahin 644 gün sonra resmi maçlarda gol atmayı başardı.

MİLLİ TAKIM

Genç takımlar

Nuri Şahin, ilk millî formayı 16 yaş altı düzeyinde 14 Ekim 2003'te Almanya ile oynanan hazırlık maçında giymiştir. 16 yaş altı düzeyindeki ikinci ve son karşılaşması ise 16 Ekim 2003'te yine Almanya karşısında olmuştur.

Nuri, Ağustos 2004'te ve Eylül 2004'te Romanya ve Bulgaristan ile ikişer hazırlık maçında 17 yaş altı formayı giymiştir. Türkiye'nin rakipleri karşısında toplam 8 gol bulduğu bu dört maçta Nuri gol atma başarısı gösterememiştir.

Nuri Şahin millî forma ile ilk resmî maçına yine 17 yaş altı düzeyinde çıkmıştır. 2005 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçı olan Ermenistan maçındaki bu maçta Nuri gol atma başarısı gösterememiştir. Ancak altı eleme turu, üç de elit tur maçında forma giyerek, millî takımı İtalya'daki finallere taşıyan isimlerden olmuştur. Finallerde de beş maçta forma giyerek Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımının turnuvayı şampiyon tamamlamasına önemli derecede katkıda bulunmuştur. Ayrıca turnuva boyunca da 1 gol kaydetmiştir.

Ayrıca aynı yıl Peru'da gerçekleşen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımda yer almış ve turnuvanın en çok dikkat çeken oyuncularından biri olarak 4 gol kaydetmiştir. Elemelerin ilk maçında Avustralya'yı 1-0 yenerlerken, Nuri tek golü kaydetmiştir. Finallerde yer aldığı B Grubu'nu üç maçta üç galibiyet ile sonlandıran Nurili Türkiye çeyrek finalde, Çin'i 5-1 yenerken Nuri de gol kaydetmiştir. Türkiye yarı finalde ise Brezilya'ya 4-3 yenilirken Nuri yine gol atmıştır. Turnuvanın üçüncülük maçında Hollanda Türkiye'yi 2-1 yenerken, Nuri Türkiye'nin turnuvadaki son golünü kaydetmiştir. Bu sonuçlar ile birlikte Türkiye turnuvayı dördüncü olarak tamamlamıştır.

Ayrıca Meridyen Kupası'nda da forma giyen Nuri bu kupada 18 yaş altı düzeyde mücadele etmiştir. 4 kez forma şansı bulduğu turnuva maçlarında golle tanışamamıştır.

Ümit millî takım ile de maçlara çıkan Nuri Şahin Toulon Turnuvası'nda da yer almıştır. Bu turnuvada üç maçta forma giyerken bir de gol kaydetmiştir.

A MİLLÎ TAKIM

Genç millî takımlarda gösterdiği başarılardan sonra a millî takıma çağrılmaya başlanan Nuri'nin bu düzeydeki ilk maçı 8 Ekim 2005 tarihinde Almanya ile oynanan özel maç olmuştur. Bu ilk a millî maçında 86. dakikada maça dahil olan Nuri 89. dakikada attığı gol ile ilk a millî maçında golle tanışmıştır. Ayrıca bu maçta Türkiye millî futbol takımı forması giyen en genç futbolcu ve Türkiye millî futbol takımında gol atan en genç futbolcu unvanlarını da kazanmıştır.

2 Kasım 2017'de resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayarak millî takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

KULÜP KARİYERİ

2005-2011 Borussia Dortmund

2007-2008 › Feyenoord (kiralık)

2011-2014 Real Madrid

2012 › Liverpool (kiralık)

2013-2014 › Borussia Dortmund (kiralık)

2014-2018 Borussia Dortmund

2018-2020 Werder Bremen

2020- Antalyaspor